De la Rosa: "Ferrari çalışanları çok büyük bir baskı hissediyor"

Ferrari pilotları ve çalışanları İtalyan halkı için kutsal görülüyor, ancak övgülerin yanı sıra işler iyi gitmediğinde yoğun bir eleştiri de geliyor.

2013 ve 2014 yıllarında takımın test sürücüsü olarak görev yapan De la Rosa, takım çalışanlarının her zaman büyük bir baskı hissettiklerini açıkladı.

F1 Nation podcast'ine konuşan De la Rosa, "Ferrari'deyken, kötü bir sonuçtan sonraki Pazartesi sabahını hatırlıyorum, fabrikaya ve [o zamanki Ferrari takım patronu] Stefano'nun [Domenicali] ofisine gitmiştim. Gazzetta dello Sport açıktı, postaları ofis masasının üzerinde duruyordu ve o an başımızın belada olduğunu anladım. Bilirsiniz, söylediklerim Ferrari'nin nasıl bir takım olduğunu gösteriyor."

"Ferrari zor bir takım. Basından gelen çok büyük bir baskı var ve o hafta sonu iyi bir sonuç alamadığınız anda, - Pazar günü saat 16:00'da - bir sonraki hafta nasıl bir hafta geçireceğinizi biliyorsunuz." dedi.

Ferrari'nin son uzun süreli başarı dönemi yaklaşık 20 yıl önce, takımın 1999'dan 2004'e kadar bir şampiyonluk dışında tüm şampiyonlukları kazandığı dönemdi.

Fernando Alonso, Ferrari and Pedro De La Rosa, Ferrari Development Driver Fotoğraf: Emily Davenport / Motorsport Images

Bu dönem, takımın kilit isimlerinden bazılarının İtalyan vatandaşı olmadığı; Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Rubens Barrichello'nun Ross Brawn [İngiltere] ve Rory Byrne [Güney Afrika] tarafından tasarlanan araçları kullandığı ve Fransız Jean Todt'un takımı yönettiği bir döneme denk geldi.

İspanyol vatandaşı olan De la Rosa, İtalyan olmayanların yerel çalışanlara kıyasla daha az baskı hissedebileceğini, çünkü eleştirileri aynı ölçüde ciddiye almayacaklarını öne sürdü.

De la Rosa, "Bence yabancıların Ferrari'de bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de bu, çünkü basından çok fazla etkilenmiyorlar. İtalyan basınını anlamıyorlar."

"Yabancılar için iyi ama İtalyan mühendisler, teknisyenler; orada her gün çalışanlar baskıyı hissediyorlar."

"Bu sadece dilin kendisiyle de ilgili değil; aynı zamanda eğitimle, Ferrari'nin gerçekte ne anlama geldiğiyle ve ne kadar baskıyla başa çıkabildikleriyle de ilgili." dedi.