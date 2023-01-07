De la Rosa: "Diğer takımlar, 2023'te Verstappen'in işini zorlaştıracak"
Pedro de la Rosa, Max Verstappen'i 2023 şampiyonluğunun favorisi olarak görse de, kolay bir yıl geçirmesini beklemiyor.
Max Verstappen, 2022 yılında arka arkaya ikinci şampiyonluğunu almayı başardı ve bir kez daha yeteneklerini net şekilde ortaya koydu.
Bunu 2023'te devam edip ettirmeyeceği büyük muamma fakat Pedro de la Rosa, 2022'ye kıyasla daha zor bir yıl geçireceğini düşünüyor.
Movistar +'a konuşan İspanyol pilot, şöyle dedi: "Şüphesiz favori Max ama bence tüm takımlar onun işini zorlaştıracak."
"Çünkü yeni bir düzenlemeye geçmek her zaman büyük takımlar için fırsatlar yaratıyor ama sonrasında herkes birbirine yaklaşmaya başlıyorlar, tasarımlar birbirine benziyor ve takımlar arasındaki farklar azalıyor."
"Bence 2023'te her şey daha karmaşık, daha zor ve mücadele daha rekabetçi olacak. 2022'de büyük kural değişiklikleri yapıldığını unutmamalıyız. Artık aracı geliştirmek için rüzgar tüneli ve CFD kullanımında büyük değişiklikler var."
"Bir yandan bütçe sınırı var ama öbür yandan takımlar şampiyonasını önde bitiren takımlar daha az gelişim süresine sahip olacaklar."
"Bu taraftarlar için çok küçük bir şey gibi görünüyor ancak takımların gelişimini çok kısıtlıyor."
"Bu sadece bir para meselesi değil, kendi ekipmanlarınızı kullanma meselesi. Eğer gelişimi sınırlarsanız, belki de küçük takımlar bundan faydalanarak öne yaklaşabilirler."
De la Rosa, rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması alan Red Bull'un nasıl etkileneceğini ise bilmiyor.
İspanyol sürücü, "Bilmiyorum, bunu yargılamak zor. Onları ne kadar etkileyeceğini sadece kendileri bilebilir."
"Ancak bunun onlara fayda sağlamayacak bir yaptırım olduğu apaçık ortada." dedi.
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