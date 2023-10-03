De la Rosa: "Aston Martin aynı sonuçları alamıyor çünkü rekabet arttı"
Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa'ya göre Aston Martin'in mevcut sonuçlarının ardındaki temel etken rekabetin artması.
Sezon başında herkesi herkesi şaşırtan Aston Martin, Fernando Alonso ile peş peşe podyumlar almayı başarmıştı.
Ancak herkes buna alışmaya başladığında, takımın sonuçları olumsuz yönde gitmeye başladı ve son yarışlarda hiç podyum mücadelesi veremedi.
Takım, gelişim konusunda diğerlerine ayak uyduramamış gibi görünüyor.
Bu yıl Aston Martin'in resmi elçisi olarak görev yapan eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, F1 Nation podcast'inde bunun sebeplerini açıkladı.
De la Rosa, "Gördüğünüz gibi her hafta sonuna aynı şekilde hazırlanıyoruz, aynı şeyleri yapıyoruz ve yılın başında sahip olduğumuz beklentiler hâlâ aynı."
"Aynı zamanda rekabet seviyesinin arttığını ve başarılı olmanın daha zor olduğunu da biliyoruz."
"Aslında Aston Martin'in içerisindeki ruh hali hiç değişmedi; sadece podyum için mücadele eden takımların sayısı arttı. Hepimiz sadece 0.2 veya 0.3 saniye içerisindeyiz."
"Eğer 0.2-0.3 saniye gelişmeyi başarırsanız, zaten podyum için savaşabilirsiniz ve bu kadarlık bir dilimi kaybederseniz de, sıralama turlarında son bölüme bile kalamazsınız."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Rekabet seviyesinin bu kadar yüksek olması ve dört ya da beş takımın araçlarının hız açısından kabaca karşılaştırılabilir olması harika."
"Şampiyonayı açıkça domine eden Max Verstappen'i bir an için unutun ve herkesin kazanabileceği Singapur Grand Prix'sini hatırlayın."
"Formula 1'deki durum, sezon sonunda ya da gelecek sezonun başında dört ya da beş takımın galibiyet için mücadele edeceği bir noktaya gidiyor."
"Güç düzeni birçok faktörün birleşiminden etkileniyor ancak her şey tüm takımların birkaç ondalık içinde dizileceği bir noktaya doğru gidiyor. Umuyorum ki böyle bir durumda elde edeceğiniz başarılar, temelde yine sürücünün becerilerine bağlı olur."
"Sanırım o zaman araçtan o son 0.1 ya da 0.2 saniyeyi çıkarabilen sürücüler talep görecek. Bu giderek daha önemli bir faktör haline gelecek ve gelecekte elde edilecek sonuçlar buna bağlı olacak. Gerçekten öyle olmasını umuyorum."
"Her sürücünün istediği de budur - becerinin bu denklemde kilit faktör olmasını istiyoruz."
"Şu anda başarının araca bağlı olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.
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