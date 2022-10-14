De la Rosa: “Alonso’ya karşı dürüst olduğumuz sürece sorun yaşamayacağız”

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Eski Grand Prix pilotu de la Rosa, Aston Martin’de yeni bir göreve başlıyor.

Medya ve pazarlamaya yardım etmek dışında takımın genç sürücü programıyla da ilgilenecek.

De la Rosa’nın vatandaşı Alonso da önümüzdeki sene Aston Martin’e katılacak bir diğer isim. Alonso’nun zaman zaman başa çıkılması zor bir tutumu olduğu dile getirilse de la Rosa durumun söylenen kadar karmaşık olmadığını düşünüyor.

De la Rosa, Alonso ile McLaren ve Ferrari’deyken birlikte çalışmıştı ve 2 kez düya şampiyonunun bu tutumunun rekabetçi ruhundan kaynaklandığını söyledi.

Motorsport.com tarafından Aston Martin’in Alonso’ya nasıl davranmasını tavsiye ettiği sorulduğunda de la Rosa, “Bence Fernando başa çıkılması zor biri değil. O sadece çok içten ve çok dürüst.”

“[Alonso’nun] ana dilinin İngilizce olamaması bazı şeyleri anlatırken biraz sert duyulmasına yol açabiliyor. Fakat o çok dürüst. Araç, takım ya da nasıl rekabetçi olunması gerektiği hakkında düşündüğünü söyler.”

“Bu yüzden açıkça ne olup bittiğini ve doğruyu söylediniz sürece onunla sorun yaşamazsınız.” “Ancak ondan bir şeyler saklamayı denerseniz ya da o, sizin bir şeyler sakladığınızı hissederse o zaman sorun yaşarsınız.”

“O sadece çok rekabetçi bir insan. Gerçekte olan bu. Eğer onun kadar rekabetçiyseniz Fernando ile problem yaşamazsınız.” dedi.

Carlos Rodriguez Santiago, Gamer & Founder of G2 Esports, Fernando Alonso, McLaren and Pedro De La Rosa Photo by: Sutton Images

Ayrıca de la Rosa, Alonso’nun beklentileri karşılayacağından şüphe duymadığını çünkü Alpine pilotunun F1’de başarılı olmaya kendini adamış olduğundan emin olduğunu ifade etti. “Her zaman F1’de özel olduğunu düşündüğüm 3 pilot olduğunu söyledim ve bunların kim olduğunu söylemeyeceğim ama Fernando hep bunlardan biriydi.”

"Fernando'nun Formula 1 tarihindeki en iyi pilotlarından biri olduğunu her zaman söylemiştim ve bunu birkaç yıl önce söylediğimde herkes deli olduğumu düşünmüştü."

"Ancak ben hâlâ deliyim çünkü onun eşsiz ve tamamen motive olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda bir Formula 1 pilotunun hayatında, özellikle de 40 yaşına geldiğinizde önemli bir detay oluyor."

“Ben de 40 yaşımı geçtim. Bu yüzden durumu anlayabiliyorum. Fernando'nun yeteneğinin en iyi noktasına ve performansının zirvesine ulaştığını düşünüyorum.” yorumlarında bulundu.

De la Rosa'nın Alonso ile yakın bağları olmasına rağmen, yeni rolünün sürücü ve takım yönetimi arasında bir kanal olmasını amaçlamadığını söylüyor.

De la Rosa, “Takıma elçi olarak katılıyorum ve şu anda takımla Fernando, Lance [Stroll], Felipe [Drugovich] ya da başka bir pilot arasında bir irtibat görevi görmemi gerektiren bir plan yok.”

“[Araç kullandığım zamana kıyasla] şu anki rolümün arasındaki en büyük fark, teknik yönlere veya bunun gibi kararlara dahil olmamam. Bu planın bir parçası değil.”

"Dürüst olmak gerekirse, rolümün gelecekte nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Umarım bu ilginç bölümlerle dolu, kalın bir kitabın ilk bölümüdür.” diye ekledi.