De la Rosa: "Alonso'nun lastiklerle çalışma şekli etkileyici"
Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, Aston Martin pilotu Fernando Alonso'dan övgüyle bahsetti.
Pedro de la Rosa, bu yıl Aston Martin'in resmi elçisi olarak görev yapmaya başlamıştı. Bu fırsat sayesinde yeniden vatandaşı Fernando Alonso ile çalışma fırsatı buldu.
Alonso, geride kalan beş yarışın dördüncü üçüncü olarak sezona harika bir başlangıç yaptı ve ortaya koyduğu performans da De la Rosa'nın övgülerine yol açıyor.
F1 Nation podcast'ine katılan De la Rosa, "Hafta sonu sadece iyi değil, harikaydı!"
"Görüyorsunuz, Cumartesi günü çok dengesizdi, sıralama turlarının ilk bölümünde zorluklar yaşadık ve eğer o olmasaydı, Lance Stroll de ilk on içerisinde bitirip, puan alabilirdi."
"Fernando'nun kusursuz bir sürüş sergilediğini vurgulamak istiyorum. Şahsen yarışın ilk bölümünde Carlos Sainz tarafından sıkıştırmasına rağmen orta hamuru bu kadar iyi yönetmesine şaşırdım."
"Baskı altındayken, arkadaki pilot neredeyse vites kutunuza gelmişken, her düzlükte DRS açıp sizi zorluyorken lastikleri korumak hiç kolay bir iş değildir."
"Hafta sonu ilginçti çünkü Cumartesi günü üçüncü antrenman sırasında zorluklar yaşadık, farklı ayarlar uygulamaya çalıştık ve sonunda yavaş yavaş ideal ayarlara geri döndük."
"Bildiğimiz ayarlar olmasına rağmen, yeni bir pist olduğu için buna uyum sağlamak kolay değildi."
"Bence bu hafta sonu takım pek çok yararlı bilgi edindi, pek çok açıdan çözümler geliştirdi ve sonunda epeyce puan kazandık."
"Daha fazlası da olabilirdi ama yine de ilginç bir hafta sonu oldu." dedi.
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