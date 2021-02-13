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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso'nun iyileşmek için yeterli vakti var"

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De la Rosa: "Alonso'nun iyileşmek için yeterli vakti var"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 Pilotu Pedro de la Rosa, çenesinden ameliyat olan Fernando Alonso'nun iyileşmek adına yeterli vakte sahip olacağından emin.

Fernando Alonso, perşembe günü bisiklet antrenmanı yaptığı esnada yaptığı kaza yüzünden yaralanmıştı.

Alonso, çenesi kırıldığı için ameliyat olmak zoruna kaldı ve Alpine takımı İspanyol pilotun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Alonso da kendi Twitter hesabı üzerinden iyi olduğunu işaret etti ve yeni sezon için sabırsızlandığını dile getirdi.

Alonso'nun yurttaşı ve uzun süredir arkadaşı olan Pedro de la Rosa, İspanyol pilotun çabucak iyileşeceğini dile getirdi.

Marca'ya konuşan De la  Rosa, "Fernando iyi ve daha iyi olmak için yeterli vakti olacak. Önümüzde bir ay daha var. Yani yeterince zaman var ve testlere katılabileceğini düşünüyorum."

"Tabii ki kask çeneye sıkıca oturmalı ve bunu yaptığı için üzerine baskı binmiş olacak. Sürücünün düzlüklerde ciddi yüklere dayanması gerekecek çünkü hava akışı kaskı etkiliyor ve başınızı yukarı çekiyor."

"Ancak herkesin sadece çene ve dişlerden bahsetmesi cesaret verici görünüyor çünkü bu, operasyonların uzun sürmeyeceği anlamına geliyor."

"Elbette bu Fernando'yu etkileyecek çünkü antrenman yapamıyor. Yine de tüm bunlara şükretmeliyiz, her şey çok daha kötü sonuçlanabilirdi." dedi.

İspanyol gazetesi ayrıca, çene cerrahisi alanında tanınmış bir uzman olan Dr. Juan-Rey Biel'in görüşünü sordu.

Biel, "Çenede sadece bir çatlak varsa ve cerrahi bir operasyondan sonra başarılı bir şekilde düzeltildiyse, o zaman Fernando enfeksiyonu önlemek için antibiyotik alacak. Sonra iyileşmek için zamanı olacak."

"Bir süre komplikasyonları önlemek için antrenmandan kaçınması gerekiyor ancak birkaç hafta sonra yürüyüşe çıkması veya biraz bisiklete binmeye başlaması mümkün olacak."

"Yine de çenenin durumunu stabilize etmek için çene üzerinde herhangi bir fiziksel etkiye izin verilmemeli. Ağız hijyenine dikkat edilmeli ve antibiyotik alınmalı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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