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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa, Alonso'nun F1'e dönmesini umuyor

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De la Rosa, Alonso'nun F1'e dönmesini umuyor
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 09:25

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, Fernando Alonso'nun Formula 1'e dönüşünü destekliyor.

Fernando Alonso, 2018'in sonunda Formula 1'e veda etti ve 2021 yılında Renault ile spora dönebileceği yönünde ciddi iddialar var.

Renault henüz kararını vermedi ve şimdilik konu hakkında yeni bir gelişme yok.

Alonso'nun ve Renault'nun en azından ilk yarışlarda neler olacağına bakmak istediği düşünülüyor. Sonrasında da pilot kararının netleşmesi bekelniyor.

Ancak Alonso'nun arkadaşlarından birisi olan Pedro de la Rosa, İspanyol sürücünün spora dönmesi gerektiğini düşünüyor.

Eski F1 pilotu, "Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili neler olacağına dair hiçbir fikrim yok, çünkü sonunda kişisel bir karar olacak. Ama geri dönmesini umuyorum. Bunu ona da söyledim."

"Formula 1'de en iyisi olması gerekiyor. Artık rekabetçi koltukların olmadığı doğru, ancak özel sürücüler rekabet olarak geride olan araçlarda bile özel şeyler yapabilirler."

"Sanki Messi'nin Granada'ya gitmeye karar vermesi gibi. Ama bunu, İspanya Ligi'nde oynamamasına ya da her ne kadar saygı duysam da futsala gitmesine tercih ederim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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