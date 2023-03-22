De la Rosa: "Alonso'nun başarılı olacağı en başından belliydi"

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Fernando Alonso Cidde'de kariyerinde 100. kez podyuma çıktı. İspanyol pilotun arkadaşı ve vatandaşı Pedro de la Rosa, RacingNews365'e verdiği röportajda İspanyol pilotun performansıyla ilgili ilk izlenimlerini anlattı.

Aston Martin'in elçisi, "2001'de Jaguar için yarışıyordum, yarışlardan birine sıralama turlarındaki sorunlar nedeniyle geriden başlamak zorunda kaldım. Önümde Minardi araçlarından biri vardı."

"Arkadan gittiğimi ve bu sürücünün virajlarda ne kadar iyi sürdüğünü, ne kadar agresif hareket ettiğini izlediğimi hatırlıyorum ve kendi kendime 'Vay be, bu adam gerçekten iyi!' dediğimi hatırlıyorum."

"Yavaş bir araç kullanıyordu ama yetenekleri, aracın hızlı gitmesini sağlıyordu. Onu geçtim, kafamı çevirdim ve Alonso olduğunu gördüm."

"Fernando gerçek bir savaşçı, baskıyı seviyor, yarışmayı seviyor. Nerede ve hangi araçla yarışırsa yarışsın, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her yarışta inanılmaz derecede motive oluyor."

"Fernando'nun 11. başladığı ve daha önce kimsenin yapmadığı yerlerde rakiplerini geçerek kazandığı 2012'de Valencia yarışını da hatırlıyorum. Tipik Alonso'ydu."

"Böyle bir pozisyondan başlayan herhangi bir pilot, puan kazanmaya ve en iyi ihtimalle podyuma çıkmaya razı olurdu ama Fernando'nun tek bir hedefi vardı: kazanmak."

"Son 10 yılda en rekabetçi araçlarda yarışmadı ama her zaman mümkün olan en iyi sonuç için çabaladı. Bu da onu diğer sürücülerden ayırıyor." dedi.