De la Rosa: "Alonso'nun Aston Martin anlaşması birkaç saat içerisinde hazırlandı"

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Fernando Alonso, iki yıldır birlikte yarıştığı Alpine'den 2022 sonunda ayrılma kararı aldı ve Aston Martin'le anlaştı.

Bu karar Sebastian Vettel'in emekliliğini duyurmasından sadece birkaç gün sonra alındı ve o noktada İspanyol pilotun Alpine'dek alacağı düşünülüyordu.

Karar herkesi şoke etti ve Alonso için yeni bir maceranın da kapısını açtı.

Movistar +'a konuşan De la Rosa, sözlerine şöyle başladı: "Ben takıma gelmeden önce Fernando geldi. Aslında ortada böyle bir plan yoktu."

"Başka bir deyişle her şey bir anda gelişti. Her şey Vettel'in emekli olmasıyla başladı, ki bu bir boşluk yarattı. Aslında plan bu değildi ancak Vettel'in açıklamasından sonra, sözleşme birkaç saat içinde aceleyle hazırlandı"

"Aston Martin yükselişte olan bir takım. Çok sıkı çalışıyorlar ve tüm yeni bileşenleri bir araya getirmeye gayret gösteriyorlar."

Fernando Alonso, Aston Martin, and Pedro de la Rosa Fotoğraf: Mark Sutton

"Yükselişte olan bir takım çünkü bu yıl gördüklerimiz veya göreceklerimiz henüz Aston Martin'in başarabileceği şeylerin zirvesi değil."

"Aston Martin açıkça ilerliyor ve her şey daha da iyi hale gelince, 2023'ün ikinci yarısında yeni fabrika tamamlanınca, bir sonraki yıl rüzgar tüneli ve simülatör kullanıma alınınca, başka bir deyişle, tüm bu araçlar teknik personelin kullanımına sunulunca, Aston Martin giderek daha rekabetçi hale gelecek." dedi.

De la Rosa, Abu Dhabi testinde Fernando Alonso ile birlikteydi ve onu ilk elden görme fırsatı yakaladı.

İspanyol sürücü, "Fernando'nun pek çok takımda yaptığı ilk sürüşleri gördüm ve açıkçası bu kez gördüğüm 20 yaşındaki gerçek Fernando'ydu! Süper motive, çok profesyonel, çalışkan, hassas, titiz ve harika bir motive edici!"

"Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir ismi kaybedip, hemen başka bir süper şampiyonla anlaşan Aston Martin için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu sadece Fernando gibi hızlı olmakla ilgili değil, her şeyden önce bir şeyleri bir araya getirmek, takımı motive etmek ve bir takım olarak birlikte nasıl çalışılacağını bilmekle ilgili."

"Bence Fernando bu alanlarda çok komple bir sürücü." dedi.

Esteban Ocon ile olan ilişkisi göz önüne alındığında Alonso'nun Lance Stroll ile nasıl anlaşacağı sorusuna da yanıt veren De la Rosa, "Takım arkadaşınızla olan ilişkiniz sadece takıma değil, aynı zamanda sürücülerin kendilerine ve aralarındaki karşılıklı saygıya da bağlı"

"Bana sorarsanız çok iyi anlaşacaklar. Çünkü ikisi de çok deneyimli sürücüler. Stroll'ün deneyimi ve hızı hafife alınmamalı."

"Sanırım bu onun spordaki yedinci sezonu olacak, bu yüzden bence çok iyi bir ikili olacaklar ve iyi anlaşacaklar." dedi.