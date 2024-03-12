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Formula 1

De la Rosa: "Alonso yine canavar gibi sürüyor"

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa'ya göre Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da kusursuz bir hafta sonu geçirdi.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the media pen

Lando Norris, McLaren F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the media pen

Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa takımının Suudi Arabistan'da iyi bir performans sergilediğini düşünüyor.

Fernando Alonso'nun elde ettiği beşincilik göz önüne alındığında İngiliz ekip, Bahreyn'e kıyasla büyük bir ilerleme kaydetmiş oldu.

De la Rosa, F1 Nation podcast'inde şöyle dedi: "Aracımızı anladık."

"Aracı ve lastik aşınma durumunu anladık; şimdi yarış hızımızı geliştiriyoruz."

"Eğer bunu devam ettirebilirsek, Red Bull Racing ile aramızdaki farkı kapatabiliriz ki nihai hedefimiz de bu."

"Bahreyn'den gelen veriler doğrultusunda ayarları değiştirdik ve performansımızı arttırdık. Bence bu çok önemli."

"Gerçekten harika bir yarış oldu. Fernando George'u arkasında tutmayı başardı ki bu etkileyiciydi."

"Adeta arka arkaya sıralama modunda turlar çıkardı. Kolay olmayacağını fark etti ama bunu başarması çok etkileyiciydi."

De la Rosa Alonso'nun geçen yıldan daha iyi olup olmadığı sorusuna, "Geçen seneden daha iyi olabilir miydi? (gülüyor) Takıma daha fazla entegre olmuş durumda. Tüm insanları ve simülatörü tanıyor. İyi uyum sağlıyor ve biz de Fernando'dan nasıl faydalanacağımızı anlıyoruz."

"O bir canavar olmaya devam ediyor. Yaptığı işe şapka çıkarıyorum." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, hugs Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, hugs Pedro de la Rosa, Team Ambassador, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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