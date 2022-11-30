De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Pedro de la Rosa, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun diğer Formula 1 pilotlarından ayrı bir seviyede olduğunu düşünüyor.
51 yaşındaki İspanyol, 2007 yılında her iki pilot da takımda yarışırken McLaren'de test pilotluğu yapmıştı.
De la Rosa, Bahreyn'de kendi performansını ve 2007 şampiyonluğunu tek puanla Kimi Raikkonen'e kaçıran ikilinin performansını telemetride inceleyerek değerlendirme yapmıştı.
Gelecek yıl Aston Martin takım elçisi olarak Alonso ile birlikte çalışacak olan De la Rosa, "Onlar [Hamilton ve Alonso] gerçekten çok özel."
"Formula 1'e gelen her yeni pilot özel değildir. Bunu tespit etmek zor, çünkü Formula 1'e gelen tüm pilotlar muhtemelen Formula 2'de ya da Formula 3'te, bir noktada özeldi. Ama bu canavarlarla [Hamilton ve Alonso] birlikte olduğunuzda, gerçek ortaya çıkıyor." dedi.
2006 Macaristan Grand Prix ikincisi, ikili hakkında fark yaratan şeyin ne olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bence fark, farklı pist koşullarına adaptasyon süreci."
Fernando Alonso, Aston Martin, Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Gerçek şu ki; yeni veya kullanılmış bir lastik setini her taktığınızda, iyi bir pilotun bir tura ihtiyacı olacak ve 'Tamam, bir sonraki turda burada veya burada fren yapabilirim' diye düşünecek. Ancak artık çok geç olacak, çünkü pist değişti, lastikler biraz daha aşındı, arabada daha az yakıt kaldı."
"İyi pilot, yol tutuşun orada olduğu hissine sahiptir. Açıklamak zor ama çok fazla hata yapmadan sınırın nerede olduğunu biliyorlar."
"Yağmur yağdığında, ön lastikler ufalanmaya başladığında ya da örneğin pist kururken, bu pilotlar tutuşun nerede olduğunu bilir ve mevcut boşluğu gridin geri kalanına göre daha da büyütmesi inanılmazdır."
"Ancak sonraki tur veya sonraki 10 saniye, pilotları yargılamak imkansız çünkü pist koşulları çok fazla değişiyor."
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