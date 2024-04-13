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Formula 1 Japonya GP

De la Rosa: "Alonso şu anda formunun zirvesinde"

Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa, Fernando Alonso'nun şu anda "formunun zirvesinde" olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso,  Aston Martin F1 ile olan sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı fakat bundan sonra da İngiliz markayla çalışma niyetinde.

Bu, bir elçilik görevi veya Le Mans 24 Saat gibi çeşitli projelere dahil olmasıyla gerçekleşebilir.

Ancak şu anda tamamen Formula 1'e odaklanmış durumda ve katıldığı her yarışta elinden geleni fazlasıyla yapıyor.

F1 Nation podcast'ine konuk olan Pedro de la Rosa'ya Fernando Alonso'nun sergilediği performans ve takım içerisindeki durumu soruldu.

Aston Martin'in elçisi olarak görev yapan de la Rosa, "Bence bu, Fernando'nun bu yaşta bile ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor."

"Fakat zamanda Aston Martin'in 42 yaşındaki bir sürücüye karşı olan bağlılığını da yansıtıyor."

"Fernando'nun yaşadığı umurlarında değil, sadece sonuçlarla ilgileniyorlar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Suzuka'da yaptığımız son yarış Cuma gününden Pazar gününe kadar olağanüstü geçti. Verilere, nasıl sürdüğüne ve takım içindeki durumuna baktığımızda hepsi etkileyiciydi."

"Bu adam formunun zirvesinde! Adeta uçuyor." dedi.

De la Rosa, Lance Stroll'ün F1'den ayrılmak için hiçbir nedeni olmadığını da söyledi.

"Lance neden devam etmesin? Tüm projelere bakarsak, takımda devam etmesi için her türlü neden var. Bence Fernando'nun kalmaya karar vermesinin nedeni de bu."

"Lance Cidde ve Avustralya'da iki inanılmaz yarış çıkardı ve yarışın bazı bölümlerinde Fernando'dan daha hızlıydı."

"Öyleyse neden yarışmaya devam etmek istemesin ki? Yeni rüzgar tüneli ve takıma katılan insanlarla arka planda olan biteni görüyorsunuz, burada gelecek için inanılmaz bir takım yaratıyoruz."

"Bence Formula 1'de güçlü bir kadroya sahipseniz sürücü kadrosunu bozmamanız gerekir. Şahsen bu yola sürücülerimizi tutarak devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü olabilecek en güçlü takım bu."

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