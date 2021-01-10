Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

paylaşım
yorumlar
De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, Fernando Alonso'nun Formula 1'e geri dönüşünde tekrar şampiyon olabileceğini düşünüyor.

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1'de şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

İspanyol pilot o noktadan sonra McLaren ve Ferrari gibi büyük takımlarla mücadele etse de, üçüncü şampiyonluğunu bir türlü alamadı.

2015-18 yılları arasında McLaren'la geçirdiği dört zorlu yılın ardından spordan ayrıldı ve farklı serilerde yarışmaya başladı.

İçindeki Formula 1 sevgisi hâlâ sönmeyen Alonso, yeni sezonda Alpine ile F1'e dönüş yapma kararı aldı.

İspanyol F1 pilotu Pedro de la Rosa, vatandaşının başarılı olacağından emin.

De la Rosa, "Alonso, Formula 1'i seviyor."

"Spordan uzak geçirdiği bu son birkaç yıl, F1'in değerini anlamasını sağladı. Dönüşü sadece onun için değil, genel olarak Formula 1 için çok olumlu bir haber."

"Bence yeniden şampiyonluk kazanabilir." dedi.

Öte yandan eski F1 pilotu Adrian Campos da 39 yaşındaki Alonso'yu övdü.

"Beşinci veya altıncı olabilecek bir aracı varsa podyuma çıkabilir. Podyuma çıkabilecek bir aracı varsa yarışlar kazanabilir."

"2020'de Ricciardo Renault ile podyuma çıktı, bu yüzden Fernando yarışlar kazanabilir."

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Önceki haber

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Sonraki haber

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

Son Haberler

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

3s
2
Formula 1

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

15s
3
Formula 1

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

1s
4
Formula 1

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

18s
5
Formula 1

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

2s

Son Haberler

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
F1

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
F1

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"
F1

Mercedes: "2020 Avustralya GP gerçekleşseydi, bizim için zor geçecekti"

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
F1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"
F1

"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.