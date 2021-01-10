De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1'de şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

İspanyol pilot o noktadan sonra McLaren ve Ferrari gibi büyük takımlarla mücadele etse de, üçüncü şampiyonluğunu bir türlü alamadı.

2015-18 yılları arasında McLaren'la geçirdiği dört zorlu yılın ardından spordan ayrıldı ve farklı serilerde yarışmaya başladı.

İçindeki Formula 1 sevgisi hâlâ sönmeyen Alonso, yeni sezonda Alpine ile F1'e dönüş yapma kararı aldı.

İspanyol F1 pilotu Pedro de la Rosa, vatandaşının başarılı olacağından emin.

De la Rosa, "Alonso, Formula 1'i seviyor."

"Spordan uzak geçirdiği bu son birkaç yıl, F1'in değerini anlamasını sağladı. Dönüşü sadece onun için değil, genel olarak Formula 1 için çok olumlu bir haber."

"Bence yeniden şampiyonluk kazanabilir." dedi.

Öte yandan eski F1 pilotu Adrian Campos da 39 yaşındaki Alonso'yu övdü.

"Beşinci veya altıncı olabilecek bir aracı varsa podyuma çıkabilir. Podyuma çıkabilecek bir aracı varsa yarışlar kazanabilir."

"2020'de Ricciardo Renault ile podyuma çıktı, bu yüzden Fernando yarışlar kazanabilir."