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Formula 1 / Belçika GP Haberler

De la Rosa: "Alonso her zamanki gibi çok hızlı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Pedro de la Rosa, sezonun ilk yarısına dair açıklamalarda bulunurken, Fernando Alonso hakkında övgüyle bahsetti.

De la Rosa: "Alonso her zamanki gibi çok hızlı"

2021 sezonunun ilk yarısını son derece heyecanlı geçti ve Max Verstappen ve Lewis Hamilton birlikte kıyasıya bir rekabete girdiler.

Sonunda ilk yarıyı Mercedes ve Hamilton ilk sırada tamamladı fakat mücadele ikinci yarı da devam edeceğe benziyor.

DAZN'a konuşan De la Rosa, bunun 2014'ten bu yana en keyifli sezon olduğunu söylerken, iki yıl aradan sonra spora geri dönen Alonso'dan övgüyle bahsetti.

De la Rosa, "Turbo hibrit motorların kullanılmaya başlandığı günden bu yana en ilginç sezon bu. Güç düzeni değişti ve Mercedes'in ilk kez onlardan hiçbir şekilde geride olmayan, hatta bazen onları geçen bir rakibe sahipler. Red Bull Racing ve Max Verstappen bazı pistlerde Mercedes'ten daha hızlıydı."

"Gridde [pozitif anlamda] araçlarının seviyesinde olmayan en az iki sürücü var. Bunlardan biri George Russell: Her yıl daha fazlasını hak ettiğini kanıtlıyor. İkincisi ise Fernando Alonso. Modern Formula 1 araçlarına uyum sağlamanın ne kadar zor olduğundan pek çok kez bahsettik ama Fernando Alonso son yarışlarda bu alanda en iyisi olduğunu kanıtladı. Hâlâ her zaman olduğu gibi agresif ve hızlı bir pilot."

"Bir diğer İspanyol pilot Carlos Sainz ise neredeyse Charles Leclerc kadar iyi sürüyor hatta bazı yarışlarda onun önüne geçiyor. Sainz bana göre Ferrari'nin ihtiyaç duyduğu türden bir sürücü. Takımın ilerleme kaydettiği doğru zamanda Ferrari'ye katıldı."

"Bu yıl birçok muhteşem yarış oldu fakat sezonun en iyi anı, Hamilton'ın ilk virajda frenleme hatası yaptığı ve Sergio Perez'in galibiyete ulaştığı Bakü'deki yarışın son anlarıydı. Alonso da yeniden startta birçok pozisyon kazandı." ifadelerini kullandı.

Sprint yarışı sorulduğunda De la Rosa, "Çelişkili bir izlenim bıraktı. Şahsen sıralama turlarında en iyi turu atan pilotun pole pozisyonundan başlaması gerektiğine inanıyorum."

"Bunun, 17 turluk 100 km yarışının galibiyle hiçbir ilgisi yok. Yeni yollar aranmasını seviyorum ama Formula 1'in özü kaybolmamalı." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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