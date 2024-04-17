De la Rosa: "Alonso, hafta sonuna direkt sıralama turlarından başlamak istiyor"
Pedro de la Rosa'ya göre, Fernando Alonso F1 yarış hafta sonunda antrenman seanslarını tamamen kaldırmaya ve hafta sonuna sıralama turlarıyla başlamaya sıcak bakıyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
F1Nation podcast'inde konuşan Aston Martin elçisi ve eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Alonso'nun bu ihtimali birkaç kez gündeme getirdiğini iddia etti.
Bu hafta sonu Çin GP, sprint yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak.
Bu format her takımın hafta sonu için sahip olduğu hazırlık süresini ciddi ölçüde azaltıyor ve karışık bir grid potansiyeli yaratıyor.
Ancak de la Rosa'ya göre Alonso, bu 'öngörülemez' hafta sonunun hayranı.
"Fernando'nun aslında istediği şey doğrudan sıralama turlarından başlamak."
"Bazen bundan bahsediyor, ısınmaya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Daha hızlı gitmek için başka bir lastik setine ihtiyacı da yok. Sadece en hızlı turunu atacağı bu ilk sıralama turunu istiyor."
Özellikle F1 pilotları, son beş yıldır takvimde yer almaması nedeniyle, Şanghay Uluslararası Pisti'nde bir F1 sprint hafta sonu düzenlenmesi kararını sorguluyor.
Ancak de la Rosa pilotların bu zorlu duruma nasıl adapte olacaklarını görmek istiyor.
De la Rosa, "Bence bu, pilotların uyum sağlaması adına iyi olacak."
"Araç ayarlarını değiştirmek ve pistin püf noktalarını öğrenmek için çok fazla zamanları olmayacak. Ama zaten sprint formatı her zaman en iyi pilotların öne çıkmasına yardımcı olur." dedi.
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