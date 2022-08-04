De la Rosa: "Alonso doğru olanı yaptı"

"Fernando planını kısmen değiştirdi çünkü farklı takıma geçmenin kendisi için en iyi seçenek olduğunu düşündü. Verdiği karar hoşuma gitti ve doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. İnsanlar Aston Martin'in ne manaya geldiğini anlamıyorlar."

"Kararın herkesi şaşırttığını gizlemeyeceğim. Fernando ve Aston Martin'in Macaristan'daki hafta sonunda her şeyi bu kadar gizlemiş olması inanılmaz, harika bir iş çıkardılar."

"Takım şu anda büyük yatırımlar yapıyor ve bu sayede hızla büyüyor. Çalışanlarını motive etmek için Fernando seviyesinde bir sürücüye ihtiyaçları vardı."

"Alonso ile sözleşme imzaladığınızda orta grupta kalmayacağınızı beyan etmiş olursunuz. Er ya da geç o projenin kazanması gerekiyor. Sonuçta bir sürücüyü böyle bir karar almaya iten şey hırs ve yatırımdır."

"Pek çoğu Fernando'nun seçimine şaşırdı ve onun geri adım attığını söylüyor. Şu anda en kötü takımlardan biri olduklarına katılıyorum ancak yatırım yapıyorlar."

"Alonso'nun yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım." dedi.