De la Rosa: "Alonso doğru olanı yaptı"
Pedro de la Rosa, Fernando Alonso'nun Aston Martin'in teklifini kabul ederek doğru tercihi yaptığından emin.
Fernando Alonso, Sebastian Vettel'in emeklilik kararı sonrası sürpriz şekilde 2023 ve 2024 sezonları için Aston Martin'den gelen teklifi kabul etmişti.
Aston Martin, son iki yıllık süreçte büyük değişimler geçirdi ve takım yatırımlar yapmaya devam ediyor fakat şu noktada şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede değiller.
Alonso da F1'e dönüşünde sadece galibiyet ve şampiyonluk için yarışabileceği bir takımda yarışmak istiyordu. Bu yüzden şu anda iyi giden Alpine'i bırakarak Aston Martin'e geçmesi kafalarda soru işaretleri yol açtı.
Ancak Alonso'nun vatandaşı ve eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, ortada şaşılacak herhangi bir durum görmüyor.
De la Rosa İspanyol radyo kanalı Cadena SER'e verdiği demeçte, "Fernando, amacı yeniden kazanmaya başlamak olan 'El Plan'a sadık kalmaya devam ediyor."
Fernando Alonso, Alpine F1 Team
Fotoğraf: XPB / James Moy Photography Ltd
"Fernando planını kısmen değiştirdi çünkü farklı takıma geçmenin kendisi için en iyi seçenek olduğunu düşündü. Verdiği karar hoşuma gitti ve doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. İnsanlar Aston Martin'in ne manaya geldiğini anlamıyorlar."
"Kararın herkesi şaşırttığını gizlemeyeceğim. Fernando ve Aston Martin'in Macaristan'daki hafta sonunda her şeyi bu kadar gizlemiş olması inanılmaz, harika bir iş çıkardılar."
"Takım şu anda büyük yatırımlar yapıyor ve bu sayede hızla büyüyor. Çalışanlarını motive etmek için Fernando seviyesinde bir sürücüye ihtiyaçları vardı."
"Alonso ile sözleşme imzaladığınızda orta grupta kalmayacağınızı beyan etmiş olursunuz. Er ya da geç o projenin kazanması gerekiyor. Sonuçta bir sürücüyü böyle bir karar almaya iten şey hırs ve yatırımdır."
"Pek çoğu Fernando'nun seçimine şaşırdı ve onun geri adım attığını söylüyor. Şu anda en kötü takımlardan biri olduklarına katılıyorum ancak yatırım yapıyorlar."
"Alonso'nun yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım." dedi.
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