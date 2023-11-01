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De la Rosa: "Alonso, Aston Martin'den ayrılmayacak"

Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa, basında çıkan iddiaları yalanladı ve Fernando Alonso'nun takımda kalacağını söyledi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Albert Fabrega'nın pazar gecesi attığı tweetten bu yana Fernando Alonso'nun Red Bull'a gideceği konuşuluyor.

Bu iddialar giderek artmaya başlamış durumda. Öyle ki Red Bull iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Fakat sosyal medyada açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyenler bile var.

Bunun üzerine Aston Martin'in elçisi ve Alonso'nun yakın arkadaşı De la Rosa da açıklama yaptı.

De la Rosa şöyle konuştu: "Fernando bir Aston Martin pilotu. Bizim için çok önemli bir değer ve bu konuda değişen hiçbir şey olmayacak."

"Bu söylentilerin nereden çıktığını, hangi kaynaktan geldiğini ya da hangi amaca hizmet ettiğini bilmiyorum."

"Her halükarda Fernando bizim sürücümüz."

"Az önce de dediğim gibi o gerçek bir değer, Fernando'nun takımda olması çok önemli."

"Bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum ve zaten en iyi zamanlama da değil."

"Söylenti sezonu çoktan sona erdi, bu yüzden önümüzdeki yıl için çok önemli olacak bu üç yarışa odaklanacağız."

Bir diğer iddia da Alonso'nun emekli olacağı yönündeydi ancak De la Rosa'nın açıklaması, iki söylentiyi birden sona erdirmiş oldu.

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Ezel Tan
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