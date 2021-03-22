De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Son Formula 1 yarışına 2018 Abu Dhabi'de çıkan Fernando Alonso, bu yıl Alpine ile spora geri dönüyor ve sezon öncesi testlerinin en çalışkan isimlerinden biriydi.

39 yaşındaki İspanyol pilot, ilk yarışına 20 yıl önce çıktı ve o günden bu yana iki şampiyonluk elde ederken, ortaya koyduğu güçlü sürüşlerle her zaman kendisine hayran bıraktı.

El Mundo Deportivo'ya konuşan eski F1 pilotu De la Rosa, "Fernando her geçen yıl ve her geçen yarış bizi şaşırtmaktan başka bir şey yapmıyor."

"Alonso, 12. sıradan başlasa bile özel bir şey yapıp, o yarışı kazanabilecek birkaç kişiden bir tanesi. Bu, çok az pilotun yapabildiği bir şey ve Alonso onlardan biri."

"Bu yıl elde edebileceği şeylerin ötesinde, neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen geri dönmek istemesi, kaybetmekten korkmaması, savaşmak istemesi ve tekrar eğlemeye çalışması bize kesinlikle keyif verecek."

"Ayrıca insanların Fernando'nun ne kadar iyi bir pilot olduğunu da anlaması gerekiyor. Onunla ve Hamilton'la çalışma şansım oldu. F1 tarihindeki en büyük iki pilot olduklarını düşünüyorum. Onlarla takım arkadaşı olmak güzel." dedi.

De la Rosa, normal şartlar altında Carlos Sainz'ın bu yıl Alonso'dan daha erken podyuma çıkacağını düşünüyor.

"Sanırım Carlos yapacak. Ona baskı uygulamak istemiyorum ama Ferrari'de yarışmak çok büyük bir şey. Ferrari her zaman sadece zaferler için değil, şampiyonluk için de yarışmalı. Eğer sahip oldukları bütçeye rağmen bunu yapamıyorlarsa, o zaman yanlış bir şey yapmışlar demektir. Carlos'un bu sezon muhtemelen Fernando'dan önce birkaç kez podyuma çıkacağını düşünüyorum."

"Carlos eğer şampiyonada Fernando'nun önünde değilse, bu kötüye işaret. Bu, Ferrari'nin yine bir hata yapmış olabileceğini gösterir."

"Ancak ben, Formula 1'in dönemsel bir spor olduğunu düşünüyorum. Red Bull ve Mercedes dönemine sahiptik ve er ya da geç tekrar Ferrari dönemi olacak. Carlos'un doğru zamanda doğru takımda olduğunu düşünüyorum."