De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, Fernando Alonso hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Son Formula 1 yarışına 2018 Abu Dhabi'de çıkan Fernando Alonso, bu yıl Alpine ile spora geri dönüyor ve sezon öncesi testlerinin en çalışkan isimlerinden biriydi.

39 yaşındaki İspanyol pilot, ilk yarışına 20 yıl önce çıktı ve o günden bu yana iki şampiyonluk elde ederken, ortaya koyduğu güçlü sürüşlerle her zaman kendisine hayran bıraktı.

El Mundo Deportivo'ya konuşan eski F1 pilotu De la Rosa, "Fernando her geçen yıl ve her geçen yarış bizi şaşırtmaktan başka bir şey yapmıyor."

"Alonso, 12. sıradan başlasa bile özel bir şey yapıp, o yarışı kazanabilecek birkaç kişiden bir tanesi. Bu, çok az pilotun yapabildiği bir şey ve Alonso onlardan biri."

"Bu yıl elde edebileceği şeylerin ötesinde, neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen geri dönmek istemesi, kaybetmekten korkmaması, savaşmak istemesi ve tekrar eğlemeye çalışması bize kesinlikle keyif verecek."

"Ayrıca insanların Fernando'nun ne kadar iyi bir pilot olduğunu da anlaması gerekiyor. Onunla ve Hamilton'la çalışma şansım oldu. F1 tarihindeki en büyük iki pilot olduklarını düşünüyorum. Onlarla takım arkadaşı olmak güzel." dedi.

De la Rosa, normal şartlar altında Carlos Sainz'ın bu yıl Alonso'dan daha erken podyuma çıkacağını düşünüyor.

"Sanırım Carlos yapacak. Ona baskı uygulamak istemiyorum ama Ferrari'de yarışmak çok büyük bir şey. Ferrari her zaman sadece zaferler için değil, şampiyonluk için de yarışmalı. Eğer sahip oldukları bütçeye rağmen bunu yapamıyorlarsa, o zaman yanlış bir şey yapmışlar demektir. Carlos'un bu sezon muhtemelen Fernando'dan önce birkaç kez podyuma çıkacağını düşünüyorum."

"Carlos eğer şampiyonada Fernando'nun önünde değilse, bu kötüye işaret. Bu, Ferrari'nin yine bir hata yapmış olabileceğini gösterir."

"Ancak ben, Formula 1'in dönemsel bir spor olduğunu düşünüyorum. Red Bull ve Mercedes dönemine sahiptik ve er ya da geç tekrar Ferrari dönemi olacak. Carlos'un doğru zamanda doğru takımda olduğunu düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar
F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Önceki haber

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

34 dk
2
Formula 1

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

13s
3
Formula 1

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

21s
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

12s
Son Haberler
De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
F1

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

34dk
F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

12s
Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
F1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

12s
Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
F1

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

13s
Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
F1

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

14s
Son Videolar
Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
18s

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü 04:54
Formula 1
18s

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı 02:59
Formula 1
20 Mar 2021

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor 01:20
Formula 1
20 Mar 2021

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti 10:14
Formula 1
19 Mar 2021

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

Mevcut kadrodan memnun olan Williams: "Russell'ı takımda tutmak zor olacak"
Formula 1 / Son dakika

Mevcut kadrodan memnun olan Williams: "Russell'ı takımda tutmak zor olacak"

Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"
Formula 1 / Son dakika

Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"

Çok Okunanlar Bugün

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

Son Haberler

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
F1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.