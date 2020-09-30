De Ferran: "Ricciardo, McLaren'a tam uyacak"

McLaren'da sportif direktörlük görevini üstlenen ve şu anda McLaren'ın IndyCar programını yöneten Gillian de Ferran, 2018 yılında Formula 1 takımıyla yakından ilgilenmişti.

O dönem de McLaren, Daniel Ricciardo'ya ilgi göstermişti ancak Avustralyalı pilotun tercihi Renault'dan yana oldu.

Ancak 2021'de Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçişiyle birlikte Ricciardo da McLaren'a geçecek.

Globo Esporte’nin Na Ponta dos Dedos podcastinde konuşan De Ferran, "Bu benim kişisel görüşüm ama Daniel çok hızlı ve Formula 1'de galibiyet için savaştı ve kazandı."

“Bu günlerde takımdan biraz daha uzaktayım, bu yüzden Andreas Seidl'in tam olarak ne istediğini bilmek zor, ama Zak Brown'ı iyi tanıyorum, onunla çok çalıştım ve Ricciardo'nun takıma iyi uyduğunu düşünüyorum."

“Asla yüzde 100 bilemezsiniz, ama bence Daniel takıma iyi uyuyor." dedi.