De Ferran, McLaren'dan ayrılıyor

McLaren'da sportif direktörlük görevini üstlenen ve ayrıca İngiliz ekibin IndyCar programını yöneten Gil de Ferran, 2018 yılında Formula 1 takımıyla yakından ilgilenmişti.

De Ferran, Fernando Alonso'nun McLaren/Andretti Autosport ile 2017 yılında Indy 500'e katılmasında önemli bir rol oynamıştı ve İspanyol pilot, o yarışta motor sorunuyla yolda kalmadan önce uzun süre lider gitmişti.

2018'de McLaren'ın IndyCar projesine odaklanan de Ferran, İngiliz ekiple Schmidt Peterson Motorsport arasındaki işbirliğini yöneten isimdi.

De Ferran görevi gereği IndyCar projesinin McLaren tarafına liderlik etti ve iki takım arasındaki entegrasyonu sağladı.

Ancak McLaren, De Ferran'ın kontratının süresinin dolduğunu ve bunun yenilenmeyeceğini doğruladı.

The Race, konuyla ilgili iki tarafla da iletişime geçerken, De Ferran'ın projeden ayrılacağı doğrulandı.