De Ferran, McLaren'dan ayrılıyor
The Race'in haberine göre McLaren'ın IndyCar projesini yöneten Gil de Ferran, görevinden ayrılma kararı aldı.
McLaren'da sportif direktörlük görevini üstlenen ve ayrıca İngiliz ekibin IndyCar programını yöneten Gil de Ferran, 2018 yılında Formula 1 takımıyla yakından ilgilenmişti.
De Ferran, Fernando Alonso'nun McLaren/Andretti Autosport ile 2017 yılında Indy 500'e katılmasında önemli bir rol oynamıştı ve İspanyol pilot, o yarışta motor sorunuyla yolda kalmadan önce uzun süre lider gitmişti.
2018'de McLaren'ın IndyCar projesine odaklanan de Ferran, İngiliz ekiple Schmidt Peterson Motorsport arasındaki işbirliğini yöneten isimdi.
De Ferran görevi gereği IndyCar projesinin McLaren tarafına liderlik etti ve iki takım arasındaki entegrasyonu sağladı.
Ancak McLaren, De Ferran'ın kontratının süresinin dolduğunu ve bunun yenilenmeyeceğini doğruladı.
The Race, konuyla ilgili iki tarafla da iletişime geçerken, De Ferran'ın projeden ayrılacağı doğrulandı.
Taylor Keel, bu hafta Arrow McLaren SP'nin yeni direktörü olarak atandı, ancak ekip bunun De Ferran'ın ayrılığın hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
Önceki haber
Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"
Sonraki haber
Sainz, Leclerc'le yarışmak için sabırsızlanıyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , IndyCar
|Editör
|Kemal Şengül