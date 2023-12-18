De Barros: "F1 yarışı için Madrid ve Barcelona'yı karşı karşıya getirmemek gerekiyor"

FIA Senatosu Başkanı ve Mohammed ben Sulayem'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Carmelo Sanz de Barros, olası Madrid GP hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bir yandan F1'in Madrid'de düzenlenmesini destekliyor, diğer yandan durumun basın ve politikacılar tarafından etkilenmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Yarış ev sahipliği yapma hakkı için Madrid ve Barselona arasında rekabet olduğunu söyleyen Barros, Diario AS gazetesine verdiği demeçte, "Madrid'de doğmuş bir İspanyol olarak Formula 1'in oraya dönmesini istiyorum, bu anlaşılabilir bir şey ve pek çok insan da bunu istiyor."

"Peki İspanya neden iki yarışa ev sahipliği yapmıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde üç, İtalya'da iki Grand Prix var. Bu uygulama zaten mevcut ve ben bunun imkansız olduğunu düşünmüyorum."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images A fan with a Spanish flag

"Sanırım herhangi bir Grand Prix düzenlemek söz konusu olduğunda belirli bir süreç var ama Madrid yarışı söz konusu olduğunda bu sürece uyulduğunu sanmıyorum. İspanya ulusal federasyonu projeyi henüz teslim bile almadı."

"Eğer bir fikir değerli ve ilginç bulunursa, bilgi FIA'ya iletilir, böylece onlar da pistin homologasyon ve sertifikasyon süreciyle ilgilenebilirler. Ancak basın şimdiden bu konuda yazıyor olsa da FIA'da kimse bu proje üzerinde çalışmıyor."

"Pist homologasyon aldıktan sonra, yarışın Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilmesi için mücadele başlayacak ve sonunda tüm ticari anlaşmalar imzalanacak."

"Madrid, Barselona ile karşı karşıya getirildiği için projenin siyasi olarak doğru konumlandırıldığını düşünmüyorum. Başkent Formula 1 yarışını Barselona'dan almak istiyor ve bu konuda çok şey okudum."

"Geçmişte Madrid'de Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma hakkını elde etmeye çalıştık fakat bilgi sızıntıları ve prosedürel usulsüzlükler nedeniyle bundan hiçbir şey çıkmadı."

"Umarım şimdi durum farklı olur çünkü yarışın Madrid'de yapılmasını istiyorum." dedi.