Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

Tsunoda, AlphaTauri ile Formula 1'deki ilk sezonuna büyük ilgi ile başladı. Çaylaklar arasındaki hızlı yükselişi ve sezon öncesi testlerindeki güçlü performansının ardından çoğu kişi, Tsunoda'da ışık gördüğünü söylemişti.

Tsunoda, o zamandan beri, istikrarlı bir form yakalayamadı. Sezonun ilk yarısındaki kazaları ile öz güvenini kaybetti ve takım arkadaşı Pierre Gasly ile arasındaki puan farkı gittikçe arttı.

AlphaTauri ise Honda destekli sürücüye olan inancını kaybetmedi ve 2022 için de anlaşmasını yeniledi. Tsunoda, bu açıklamayı beklemediğini söyledi.

Tsunoda, İtalya Grand Prix öncesi Monza'da muhabirlere, "Sezonun ilk yarısı oldukça istikrarsızdı. Bu yüzden, gelecek yıl da burada kalacak olmamı şaşkınlıkla karşıladım."

"Çünkü, sürekli kaza yapıyorum ve takıma para kaybettiriyorum." demişti.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

David Coulthard, Tsunoda'nın sözlerinin ardından şaşkına döndü ve bunların bir yarış pilotunun sözleri olamayacağını söyledi.

Bu yüzden, 22 yaşındaki sürücüyü, 2022 sonrasında görmeyi beklemediğini belirtti.

Coulthard, Channel 4, "Hangi dünyada yaşıyor? Bence çantasını toplamalı ve şimdiden eve gitmeli. Çünkü bunlar bir yarış pilotunun ifadeleri değil. O 'Anlaşmamı yenilediklerine şaşırdım çünkü sürekli kaza yapıyorum' dedi Ben olsam ucuz ve iyi bir uçak bileti alırdım, çünkü gelecek yıldan itibaren Formula 1'de olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, on the grid Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Tsunoda'nın dürüst ifadelerini herkes olumsuz karşılamadı. F1 muhabiri Tom Clarkson, genç sürücünün sözlerini canlandırıcı bulduğunu söyledi.

Clarkson F1 Nation'a, "Pist üzerinde kendini tutabilse de, şu anda Pierre'e çok uzak."

"Ancak dürüstlüğünü sevdim. Kendisine 2022 için anlaşmasının yenilenmesi hakkında soru sorulduğunda, 'Benimle yeniden anlaşma imzaladıklarına şaşırdım.' dedi." yorumunda bulundu.

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Tsunoda'nın grid üzerindeki pozisyonunda, Honda'nın desteğinin büyük etkisi olduğunu söyledi.

Hill, "Honda ile işbirliği içerisinde, bunun da bir etken olduğunu unutmayın."

"Pierre Gasly ondan iyi bir formda ve önemli bir sürücü. Sonuçlarının harika olduğunu kabul etmek gerek." şeklinde açıkladı.

Tsunoda, Bahreyn Grand Prix'sinde, Formula 1'deki ilk yarışını dokuzuncu sırada bitirerek puan almayı başarmasının ardından, sadece dört yarışta daha puan alabildi.

Tsunoda, kaotik bir yarışın içinde şansının yaver gittiğini söylese de Macaristan'da elde ettiği altıncılık, Formula 1'deki en iyi sonucu.

Tsunoda, sezonun bitmesine 8 yarış kala şampiyonada 14. sırada ve Pierre Gasly'den 48 puan geride yer alıyor.

Çeviren: Aybike Simay Erden