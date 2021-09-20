Coulthard: "Russell, Hamilton'ın hızına yetişebilir"

Uzun bekleyişin ardından, Russell'ın gelecek sezon Valtteri Bottas'ın yerini alarak, Hamilton ile takım arkadaşı olacağı doğrulandı.

Russell, geçtiğimiz yıl Bahreyn GP'de Hamilton'ın yerini alarak herkesi etkilemişti ve ardından İngiliz pilotun, Bottas'ın yerini alarak Mercedes'e katılması gerektiği yorumları çıkmıştı. Bu yüzden çoğunluk, bunu geç alınmış bir karar olarak görüyor.

Bahreyn hafta sonunda Russell, sıralama turlarında çok az farkla Bottas'a yenilmişti ve yarışta öne geçmişti. Russell galibiyete doğru ilerlerken, yapılan pit stop hatası ve patlak bir lastik onu geriye düşürdü.

Coulthard Bottas'ı değerlendirirken, Russell'ın da terfi alma zamanı geldiğine inanıyor.

Coulthard givemesport.com'a verdiği demeçte, "Bence, asıl mesele Russell."

"Gelmekte olan bir yetenek ve Bahreyn'de, eğer araçta olsaydı neler yapabileceğini gösterdi."

"Valtteri'ye saygısızlık etmek istemem, kendisi çok hızlı yarışan bir sürücü ve yarış da kazandı ama spor ivme ile alakalı."

"Motor sporları, futbol ya da hangi spor olursa olsun, yeteneğe şans verilmesi gereken bir zaman vardır. Russell'ın gereken tüm becerilere sahip olduğuna eminim." dedi.

2019'da gride katıldığından beri hiçbir takım arkadaşı, Russell ile aynı hızı yakalayamadı.

Bu süreçte Russell'in en büyük gücü sıralama performansıydı ve harika sıralama turlarıyla "Bay Cumartesi" takma adını aldı.

Ancak herkesten fazla pole pozisyonuna sahip Hamilton ile, yani spor tarihinin en hızlı sürücülerinden biri ile karşı karşıya olacak.

Coulthard, Russell'ın takım arkadaşına üstünlük kurmasını beklemese de, en iyi halinde Hamilton'a yetişecek kadar iyi olduğuna inanıyor.

Coulthard, "Gerçekten uyanık olması gerekiyor."

"Çünkü Hamilton'ı sadece hızı ile yenemeyecek. Lewis, son on yılın en hızlı sürücülerinden biri."

"George'un bu hıza yetişecek kabiliyeti olduğuna inanıyorum." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden