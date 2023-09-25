DAZN spikeri, 'Michael Schumacher şakası' nedeniyle ateş altında

Schumacher, Aralık 2013'te aralarında oğlu Mick'in de bulunduğu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparken geçirdiği kazada başını bir kayaya çarparak ciddi şekilde yaralanmıştı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher, iyileşme sürecine devam etmek üzere İsviçre'deki evine dönmeden önce altı ay boyunca tıbbi olarak komada kaldı. Ailesi Schumacher'in durumunu gizli tutmayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta sonu DAZN'ın F1 yayınında Lobato'nun 54 yaşındaki pilotun sağlığıyla ilgili bir şaka yapması üzerine gazeteci, tepkileri üzerine topladı.

Lobato, Alman efsanenin bazı fiziksel yetersizliklere sahip olduğuna atıfta bulunuyordu.

Tepkilerin ardından Lobato, X üzerinden bir video yayınlayarak olay için özür diledi.

DAZN tarafından Lobato'nun Salı günü Vamos kanalında Vamos sobre Ruedas programına çıkacağı ve burada şakası için bir kez daha özür dileyeceği doğrulandı.

Eski F1 pilotu olan yorumcu Pedro de la Rosa da yayının bir parçasıydı ancak şakaya katılmadı.

İşte DAZN F1 yayıncısı Antonio Lobato'nun Pazar günkü Japonya Grand Prix'si yayınında yaptığı yorumların ardından yayınladığı özür:

"Bir gün olması gerekiyordu. Bir gün, ciddi bir video yapmak zorundaydım ve işte o an geldi. İlk kez, bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak için nispeten ciddi bir tonda bir video hazırlayacağım, çünkü her şeyin oldukça açık olmasını istiyorum."

"Her şeyden önce dün, Japonya Grand Prix programı sırasında, herhangi bir kötü niyetim olmadan bir hata yaptığımı itiraf etmeliyim. Bu sadece saf bir sakarlıktan, kendimi doğru ifade edememekten kaynaklanan bir hataydı. Belki de çok fazla saat ayakta kalmaktan, Madrid'deki jetlag'den kaynaklandı - ki bu bir mazeret değil."

"Yarış sonrasında Noemi de Miguel, Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella ve Red Bull ile Takımlar Şampiyonu olan Paul Monaghan ile röportaj yapmıştık. Paul Monaghan benim iyi bir arkadaşımdır. Fernando'nun [Alonso] 2004'te pist mühendisiydi."

"Kaç şampiyonluğu olduğundan bahsediyorlardı, ben de 'Red Bull'da var, çünkü Fernando 2004'te Renault'da şampiyonluk kazanamadı' dedim ve sonra Toni Cuquerella ve Pedro bana takılmaya başladılar, 'Tabii, tabii, Paul Monaghan'dan daha fazla dünya şampiyonluğun var' dediler. Biraz şaka yapmaya devam ettim ve sonra Cuquerella bana Adrian Newey'nin endişelenmesi gerektiğini, onun daha fazla şampiyonluk gördüğünü söyledi."

"Bana Adrian Newey'den bahsetiklerinde, elbette Formula 1 dünyasında birçok şampiyonluğu olan, teknik alanda Adrian Newey gibi bir efsane olan başka bir referans aramaya çalıştım."

"Evet, evet, evet, Adrian Newey endişelenmeli" dedim ve aklıma Michael Schumacher geldi. Belki de ona duyduğum büyük hayranlıktan dolayı ve rekorlar, unvanlar, galibiyetler sebebiyle. Çünkü bir numara olmak söz konusu olduğunda çoğu kişinin aklına yedi dünya şampiyonluğu olan ve Formula 1 tarihinde en çok zafere sahip ikinci pilot olan Michael Schumacher gelir."

"Onun adını verdiğim için pişman değilim ama bunu yaparken sadece F1'deki tarihi dehaya ve efsaneye bir referans arıyordum, ama Lewis Hamilton demeliydim. Michael Schumacher'in kendisi ve ailesi için yeterince karmaşık bir durumu var."

"Kendimi düzeltmek istedim ve o anda bir cümle ortaya çıktı. Sanırım beni can kulağıyla dinleyenler frene basmaya çalıştığımı anlayacaklardır."

"Olay şu ki çok ileri gittim ve iyi, doğru ve ince olmayan bir ifade kullandım."

"Şaka yapmak istememiştim. Michael Schumacher ile dalga geçmek istemedim. Beni tanıyan ve nasıl biri olduğumu bilen herkesin böyle bir konuda asla şaka yapmayacağımı gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Hata yaptım."

"Bilin diye söylüyorum, o cümleyi kurduğumda kendime kızan ilk kişi benim. Kendime, 'Bunu nasıl söylersin dostum, yanlış yorumlanacak. Demek istediğin bu değildi. Başka bir şey söylemek istedin ve doğru çıkmadı' dedim."