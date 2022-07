Dayanıklılık sorunlarını Belçika'ya kadar çözmesi beklenen Ferrari için yeni grid cezaları yolda

Ferrari, performans anlamında olumlu, dayanıklılık anlamında ise soru işaretleriyle dolu bir sezon geçiriyor; hem Leclerc, hem de Sainz, motor arızaları nedeniyle iki kez yarış dışı kaldılar.

Leclerc, İspanya ve Bakü'de lider giderken turbo sorunları nedeniyle yarıştan çekilirken, Sainz ise Azerbaycan ve Avusturya'da podyum mücadelesi verirken kenara çekmek zorunda kaldı.

Sainz'ın Fransa GP'sinde motor nedeniyle grid cezası alması bekleniyor, böylece Ferrari, her iki sürücüsü de motor cezası alan ilk takım olacak. Ferrari'nin yanı sıra Alfa Romeo ve Haas'ın da dayanıklılık sorunlarından muzdarip olduğu biliniyor.

Son raporlara göre Ferrari motor sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor, ancak bu çalışmalar ancak Belçika GP'si öncesi tamamlanabilecek.

Buna rağmen, Ferrari'nin motorları kısması beklenmiyor. Ferrari'nin son durumunu yorumlayan AMuS yazarı Michael Schmidt "Ferrari tam güçle devam etmek ve tam risk almak zorunda. Bence Mercedes'in geçen yıl yaptığına benzer bir strateji izliyorlar." dedi.

Marshals remove the fire damaged car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, from the circuit

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images