Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

Mercedes, cuma günkü antrenman turlarında en hızlı takım olmayı başardı ve her iki seansı da 1-2 şeklinde tamamladı.

Bugünkü antrenman seansında ise Max Verstappen oldukça iyi bir iş yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Yine de Mercedes'in bugün sonuçların gösterdiğinden daha hızlı olduğu düşünülüyor.

Bugün ORF'ye konuşan Red Bull'un danışman Helmut Marko, şöyle dedi: "Max'in Mercedes ile pole pozisyonu için savaşmasını bekliyoruz."

"Ayrıca umarım Perez ileriye doğru bir adım atacak ve sıralama turlarında ilk beşe girmeyi başaracak."

Dün Verstappen'in yaşadığı şaft sorunu, genç pilotun ikinci seansa erken şekilde veda etmesine neden olmuştu.

Sorunla ilgili de konuşan Marko, "Sorun aslında küçük bir şeydi ve nispeten çabucak çözülebilirdi. Sadece araç, kaldığı noktadan padoka oldukça dolandırılarak getirildi. Bir ara Maranello'ya gideceğini düşündük!"

"Ancak sorunu çabucak çözdük ve gelecekte tekrarlanmasını önlemek adına gerekli araştırmaları yaptık." dedi.

Sorunun tekrarlanmasından endişe duymadığı mı doğrusuna Marko, "Doğru, endişemiz yok." yanıtını verdi.

Marko, kaybedilen zamanın yardımcı olmadığını ancak Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini söyledi.

"Elbette bizim için faydalı değildi. Ancak elimizde Verstappen gibi bir süper star var. Şimdi zorlu şartlar altında bile en iyi performansını sergileyebileceğini göstermesi gerekiyor."