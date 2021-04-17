Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
Formula 1 / Son dakika

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in sıralama turlarında Mercedes'e karşı pole savaşı vermesini bekliyor.

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

Mercedes, cuma günkü antrenman turlarında en hızlı takım olmayı başardı ve her iki seansı da 1-2 şeklinde tamamladı.

Bugünkü antrenman seansında ise Max Verstappen oldukça iyi bir iş yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı. Yine de Mercedes'in bugün sonuçların gösterdiğinden daha hızlı olduğu düşünülüyor.

Bugün ORF'ye konuşan Red Bull'un danışman Helmut Marko, şöyle dedi: "Max'in Mercedes ile pole pozisyonu için savaşmasını bekliyoruz."

"Ayrıca umarım Perez ileriye doğru bir adım atacak ve sıralama turlarında ilk beşe girmeyi başaracak."

Dün Verstappen'in yaşadığı şaft sorunu, genç pilotun ikinci seansa erken şekilde veda etmesine neden olmuştu.

Sorunla ilgili de konuşan Marko, "Sorun aslında küçük bir şeydi ve nispeten çabucak çözülebilirdi. Sadece araç, kaldığı noktadan padoka oldukça dolandırılarak getirildi. Bir ara Maranello'ya gideceğini düşündük!"

"Ancak sorunu çabucak çözdük ve gelecekte tekrarlanmasını önlemek adına gerekli araştırmaları yaptık." dedi.

Sorunun tekrarlanmasından endişe duymadığı mı doğrusuna Marko, "Doğru, endişemiz yok." yanıtını verdi.

Marko, kaybedilen zamanın yardımcı olmadığını ancak Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini söyledi.

"Elbette bizim için faydalı değildi. Ancak elimizde Verstappen gibi bir süper star var. Şimdi zorlu şartlar altında bile en iyi performansını sergileyebileceğini göstermesi gerekiyor."

paylaşım
yorumlar
Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

Önceki haber

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

1s
2
GENEL

16-18 Nisan Yarış Programı

1g
3
MotoGP

Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

51 dk
4
Formula 1

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

12 dk
5
Formula 1

Ferrari ve Williams da Z şeklinde taban kullananlar arasına geçtiler

3s
Son Haberler
Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"
F1

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

12dk
Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
F1

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

1s
Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!
F1

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

1s
Bahreyn'de yaşadığı zorluklar, Mercedes'in güçlü şekilde dönmesine yardım etmiş
F1

Bahreyn'de yaşadığı zorluklar, Mercedes'in güçlü şekilde dönmesine yardım etmiş

2s
Emilia-Romagna GP: Mercedes her zamanki yerine geri mi döndü?
F1

Emilia-Romagna GP: Mercedes her zamanki yerine geri mi döndü?

2s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
5s

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu
Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

Red Bull: "Dayanıklılık sorunları herkes için endişe kaynağı"
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Dayanıklılık sorunları herkes için endişe kaynağı"

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

16-18 Nisan Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

16-18 Nisan Yarış Programı

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu

Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

Ferrari ve Williams da Z şeklinde taban kullananlar arasına geçtiler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari ve Williams da Z şeklinde taban kullananlar arasına geçtiler

Imola'daki F1 yarışı neden San Marino GP değil de Emilia-Romagna GP olarak adlandırıldı?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Imola'daki F1 yarışı neden San Marino GP değil de Emilia-Romagna GP olarak adlandırıldı?

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

Leclerc, Ferrari'nin hızını pist düzenine ve şartlara bağlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin hızını pist düzenine ve şartlara bağlıyor

Son Haberler

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Dayanıklılık sorunlarından korkmayan Marko: "Pole için Mercedes'le savaşacağız"

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, rüzgar tüneli sorunu nedeniyle geride kalmış!

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 3. antrenman: Verstappen 0.4 saniye farkla lider!

Bahreyn'de yaşadığı zorluklar, Mercedes'in güçlü şekilde dönmesine yardım etmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'de yaşadığı zorluklar, Mercedes'in güçlü şekilde dönmesine yardım etmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.