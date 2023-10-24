Davidson'a göre Austin'de Mercedes'in dört büyük hatası neydi?

Hamilton Pazar günkü Amerika GP'ye üçüncü sıradan başlarken, Max Verstappen altıncı sırada yer aldı.

2021 şampiyonluk rakipleri, yarışın başında lider olan Lando Norris'in de galibiyet için mücadeleye dahil olmasıyla sıralamada yükselmeye başladı.

Ancak her şey bittiğinde zafere ulaşan Verstappen oldu ve bu sezonki 15. zaferini elde ederken Hamilton çizgiyi 2.225 saniye sonra geçti.

Muhtemelen günün en büyük sorunu Mercedes'in Hamilton'a tek pit stop stratejisi uygulamasıydı. Ancak Hamilton lastikleriyle sorun yaşayınca, sonunda onu pite almak ve iki pit stratejisine geçmek zorunda kaldılar.

Ancak o zamana kadar oyun bitmişti çünkü Verstappen zaten iki stop stratejisindeydi ve Hamilton'dan birkaç tur önce pite girerek Britanyalının önüne geçti.

Davidson, Mercedes'in Verstappen'e karşı farklı bir şey yapması gerektiğini açıklıyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Davidson, "Eğer alternatif bir strateji uygulamamış olsalardı, yarışın sonunda Verstappen'e karşı kendilerini dengelemek için orta hamura geçmemiş olsalardı, Verstappen yine de onları yakalardı."

"Yani bence Verstappen bugün aynı stratejiyle yarışı kazanacak hıza sahipti."

"Sonuç olarak, Mercedes'in bugün araçlarının hızını tam olarak anlayamadığını düşünüyorum."

"Belki de bu güncellemeyle birlikte artık bu kadar olumsuz ve savunmacı hissetmeyi bırakıp stratejiyle biraz daha saldırmaya başlamanın zamanı gelmiştir." dedi.

Eski F1 pilotu, yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot için tam olarak neyin yanlış gittiğini incelemeye devam ederken, Hamilton'ın yaptığı birkaç küçük hatanın yardımcı olmadığını düşünüyor.

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Anthony Davidson, Sky TV

Eski F1 pilotu, "Bu kadar yakın olduğunuzda, küçük ayrıntılara bakmaya başlamanız gerekir."

"Bu anlardan biri Lewis için 11. virajda geldi. Bu oldukça maliyetli bir hataydı ve yarışın kritik bir anıydı."

"Onun önünde erken pite girerek avantaj kazanmaya çalışan pilotlar vardı. Verstappen öndeki üçlüden bunu yapan ilk kişiydi. Dolayısıyla o turlar kritikti."

Hamilton 'harika' bir hafta sonu geçirdiği için aşırı eleştirel davrandığını kabul eden Davidson, kilitlenmenin 'zamanlama açısından talihsiz olduğunu çünkü bu noktada Verstappen ve Norris ile çok yakından mücadele ettiğini' söyledi.

"Sanırım sadece bu virajda bile en az yarım saniyelik bir kayıp yaşanmış olmalı."

Lastiklerinin bitmesiyle birlikte Mercedes tek pit stop stratejisinden vazgeçmek zorunda kaldı ve Hamilton'ı iki pit stopa geçirdi. Ancak ilk piti 3.6 saniye sürdü.

Davidson, "Bunun üzerine bir de yavaş bir pit yaptılar."

"Mercedes'in bu yıl en iyisi ya da en hızlısı olmadığını söylemek doğru olur, ancak bu süre onlara göre bile yavaştı."

"Tüm bunlar, özellikle de Güvenlik Aracı ya da Sanal Güvenlik Aracının olmadığı bir yarışta bir araya geldi."

Ayrıca Davidson, Hamilton'ın Charles Leclerc ile olan mücadelesinin Britanyalı pilota 0.6-0.7 saniyeye mal olduğunu düşünüyor.

"Leclerc'in arkasında talihsiz bir zamanlama oldu. Orta lastikler üzerindeydi ve onu avlıyordu. Leclerc burada tek pit stop stratejisini uygulamaya çalışıyordu."

"Eğer onu bu virajda yakalayabilseydi, çok fazla zaman kazanabilirdi. Yeterince yakın değildi, 2. virajın dışından dönmeye çalıştı ama yeterli momentuma sahip değildi ve geri dönüşü istediği kadar etkili yapamadı."

"Leclerc'i bu yüksek hızlı bölüm boyunca takip etmek zorunda kaldı ve yaklaşık 0.6-0.7 saniye kadar kaybetti."

Tüm bunlara rağmen Hamilton'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Britanyalı yarıştan sonra W14'ünün yarış sonrası taban kontrolünden geçememesi nedeniyle diskalifiye edildi. Aracındaki plakanın kalınlığının gerekli olan 9 mm'den daha az olduğu tespit edildi.