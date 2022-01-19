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Formula 1 Haberler

Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Anthony Davidson, Martin Brundle gibi Sebastian Vettel'in şu anda Formula 1'deki en iyi beş sürücü arasında olmadığı konusunda hemfikir.

Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"

Eski Formula 1 pilotu Martin  Brundle geçtiğimiz aylarda, 2021'de gösterilen performansları baz almış ve Sebastian Vettel'i ilk beşe dahil etmeyeceğini söylemişti.

Brundle'ın Sky Sports F1'deki çalışma arkadaşı ve eski F1 pilotu Anthony Davidson da Alman pilotu ilk beşe dahil etmedi.

Davidson, Motorsport.com'a verdiği bir röportajda, "Kullandığınız ekipmanın bu sporda büyük bir etkisi olduğu için bu konuda yargıya varmak her zaman için zordur."

"Ancak en iyi beş sürücüden bahsettiğiniz, Max Verstappen ve Lewis Hamilton elbette orada yer alıyor ve Charles Leclerc de en iyilerden biri. Daha sonra Carlos Sainz'den bahsedebiliriz."

"Elimizde zaten dört tane oldu. Ayrıca Lando Norris de var. Hal böyle olunca zaten beşe ulaşmış oldum. Yani evet, Martin'e katılıyorum." dedi.

Vettel, Formula 1'de altı sezon Ferrari ile yarıştı ve 2021 yılında Aston Martin'e geçti. Geçen yılki en iyi sonucu Azerbaycan Grand Prix'sinde yakaladığı ikincilikti.

Macaristan'da da ikinci oldu ancak yarıştan sonra aracında yeterli yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

Davidson, Vettel'in sezonu hakkında "Biraz inişler ve çıkışlar yaşadı. Bazı pistler ona diğerlerinden daha fazla uydu. Fakat genel olarak kendi içerisinde daha rahat olan bir sürücü gördüm. Bu da genellikle daha iyi performans getirir."

"Belki de bu yıldan itibaren kullanılacak olan bu yeni araçlar, onun tarzına biraz daha uyar."

"2014'te Formula 1'de kullanılmaya başlanan bu daha büyük ve daha ağır araçlarla, kendini asla mutlu hissetmediği izlenimine kapıldım

"Bana göre, geçmiştekiyle aynı sürücü değildi. Ferrari'deki ilk yıllarında iyi bir temposu vardı ancak Red Bull'daki o harika yıllarına kıyasla sürüşünde belli farklılıklar gördüm."

"Bence o dönem kullanılan daha hafif ve daha çevik araçlar, onun sürüş tarzına çok daha uygundu. Bu nedenle gelecek yılki araçla ne yapacağını ben de çok merak ediyorum."

Fakat gelecek yılki araçların ağırlığı 752 kilogramdan 795 kilograma çıkıyor.

Davidson, "Geçen yıla kıyasla biraz daha ağır olacakları doğru ama araç, zemin etkisi nedeniyle yere basma gücünü çok farklı şekilde üretecek."

"Seb'in bu araçlarla ne yapacağını göreceğiz fakat geçen yılki performansı, ondan beklediğim gibiydi. İyi ve sağlam bazı yarışlar çıkardı ve bazı sıralamalarda ve yarışlarda daha iyi performans gösterdi."

"Artık önümüzdeki sezon daha istikrarlı olması gerekecek." dedi.

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