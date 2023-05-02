Davidson: "Verstappen'in Hamilton'dan öğreneceği şeyler var"

Red Bull Racing, 2022'de her iki Formula 1 dünya şampiyonluğunu da baskın şekilde kazanırken, Max Verstappen böylelikle arka arkaya ikinci şampiyonluğunu almış oldu.

RB18, 22 yarışın 17'sini kazanarak kendisini fazlasıyla ispatladı fakat 2023 RB19 daha da iyi olacak gibi görünüyor.

Sezonun ilk dört yarışının tamamında zafer Red Bull'a giderken, Verstappen ile takım arkadaşı Sergio Perez bu dört zaferi paylaştılar.

Şampiyonluk yarışında Hollandalı pilot takım arkadaşına karşı altı puanlık bir avantaja sahip ve bu mücadele her zamankinden daha yakın.

Eski Formula 1 pilotu Anthony Davidson, Sky Sports'a verdiği demeçte "Sahip oldukları araç göz önüne alındığında Red Bull, şu anda en baskın takım."

"Max uzun yıllar boyunca baskın olmayan bir araçla yarıştı. Mercedes gibi üst seviye performans gösteren takımlara karşı yarıştı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Mercedes'in 2020 gibi üstün performans gösterdiği yıllarda, riskli hamlelere yöneldi. Lewis Hamilton gibi biriyle temas yaşadı çünkü Mercedes'in önüne geçmek için muhtemelen tek şansı buydu." dedi.

Davidson'a göre yeni durum aslında biraz daha farklı bir yaklaşım gerekiyor ve George Russell olayı göz önüne alındığında Verstappen, bunu henüz yapmamış durumda.

"George Russell ile mücadelesini gördüğümüz yer sprint yarışıydı. Orada 'Bak, eğer bu şekilde yarışırsan ve aracı içeri atarsan, gelecekte ben de bunu yaparım' dedi. Bence Verstappen'in ortaya koyması gereken son şey bu,."

"Hâlâ genç bir sürücü ve giderek daha iyi performans sergiliyor, ki bu da rakipleri için oldukça korkutucu bir şey çünkü halihazırda zaten çok iyi bir sürücü."

"Bana göre, hâlâ geliştirmesi ve öğrenmesi gereken şey bu."

"Lewis geçmişte zaman zaman belli bir pozisyondan vazgeçerdi çünkü daha sonra o atağı yapabilecek bir araca sahip olacağını bilirdi ve buna göre hareket ederdi."

"Lewis her zaman resmin bütününe bakar ve uzun vadeli düşünürdü. Bence Max'in geliştirebileceği tek şey bu, çünkü sprint yarışının başlarında George'a karşı bu kadar sert olması için hiçbir neden yoktu."

"Red Bull'un performansı sayesinde nasıl olsa tekrar öne geçecekti. Araç ve sahip olduğu liderlik göz önüne alındığında, odak noktası esas olarak Sergio olmalıydı."