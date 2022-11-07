Davidson: "Verstappen'i yenebilecek tek isim Hamilton"

Haberi dinle

Geçen sene sıkı bir mücadeleye tutuşan ve birkaç kez temas yaşayan Verstappen-Hamilton ikilisi, bu sene ise Mercedes'in gerilemesi nedeniyle nadiren rekabet edebildiler.

Öte yandan kariyerinde ilk defa dominant denebilecek bir araç kullanan Verstappen ise tam 14 galibiyet elde etti ve şampiyonluğunu "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" unvanını da Sebastian Vettel-Michael Schumacher ikilisinden aldı.

Verstappen'in sezonunu yorumlayan Sky F1 yorumcusu Davidson, son şampiyonu yenebilecek tek ismin Hamilton olduğunu söylüyor.

Sky Sports News'a konuşan Davidson, "Benim düşüncem şu ki, Hamilton dışında hiçbir pilot [Verstappen'e karşı] bu kadar ciddi bir mücadeleyi kaldıramaz."

"Bana göre tüm zamanların en iyileri olarak sayılabilecek sadece birkaç isim var, onlar da ancak belli zamanlarda ortaya çıkıyor."

"Bu nedenle bazı isimlerin tarih yazmaya başladığını görmek harika. Bu isimler bir ölçüt niteliği taşıyor, onlar yaşlandıktan sonra da diğer yeteneklerin sırası geliyor."

"Ancak böyle bir yeteneğin gelip gelmeyeceği şu anlık kesin değil. Verstappen'e karşı mücadele verebilecek yeni Verstappen'in kim olacağını tahmin edemiyorum."

"Şunu söylemeliyim ki Lewis halen yeterince iyi ve bu mücadeleyi kaldırabilecek tek kişi de o." dedi.

"Tek sorun, yaşlanmaya başlayan her sporcunun bir noktada performans kaybetmeye başlaması. Lewis henüz böyle bir şey yaşamadı ancak bir noktada yaşayacak. Max'ın avantajı da bu." dedi.

Tarihin "döngüsel" ilerlediğini söyleyen Davidson, herkesin günün birinde zirveden düşebileceğini de ekliyor.

Davidson, "Bu, nesiller arası bir olay. Bunu geçmişte pek çok kez gördük."

"Kimin daha iyi olduğunu görmek için Alain Prost'un yerine geçen Ayrton Senna gibilerinin ortaya çıktığını gördüm."

"Sonra Michael Schumacher'in geldi ve Senna'nın yerini aldı. Schumacher yaşlandı ve Lewis [Hamilton] gelip Schumacher'in yerini aldı. Şimdi de Verstappen geliyor.

"Bu pek çok açıdan adil bir mücadele değil çünkü Verstappen 25 yaşında, Lewis'ten neredeyse 10 yaş daha genç."

"Bu döngüsel bir şey ve yeni bir büyük pilotun ortaya çıktığını görmek harika, nitekim bu çok sık olmuyor." dedi.