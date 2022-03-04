Davidson: "Sıralama yarıştan yarışa değişecek"

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Red Bull ve Mercedes, 2022 sezonuna en güçlü iki takım olarak girecek olsa da, Formula 1 bu yıl yeni araçlarla sıfırdan bir başlangıç yapıyor.

Bazıları, yeni araçların sıralamayı değiştireceğini tahmin ediyor ancak Ross Brawn herhangi "şok edici" bir sonuç beklemiyor.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yılın şampiyonluk mücadelesine odaklanan Red Bull ve Mercedes ile ön tarafta değişiklik görülebilir.

İki takım şampiyonluk yarışına odaklanmışken, arkalarında yer alan Ferrari ve McLaren da bütçelerini ve rüzgar tüneli zamanlarını 2022 araçlarına harcadılar.

Ferrari ve McLaren, geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde ön sırada yer aldılar. Ancak testin son gününde Red Bull ve Mercedes yeniden zirveye yerleştiler.

Davidson, Sky Sports'a, "Bence kimin avantajlı olduğunu söylemek için çok erken."

"Araçlar Bahreyn'e geldiğinde Barselona'da gördüklerimizden çok daha farklı olacaklar."

"Bu tüm takımların sistem kontrolü yapmaları için erken bir testti. Çok fazla dayanıklılık problemleri ve kırmızı bayraklar gördük."

"İlk yarışta neler olabileceğini tahmin etmek için Bahreyn testinin son gününe kadar beklememiz gerekiyor."

"Daha sonra, sezon içerisinde zaman tünelinde kazanç sağlandıkça sıralamalar değişecek."

"Sürekli olarak değişecek ve bu harika." dedi.

Formula 1'in Ar&Ge ve özellikle rüzgar tüneli için tanıdığı değişken hakların, bu değişikliğin sebeplerinden biri olabileceğini söyledi.

Geçen sezon itibariyle takımlar, sıralamadaki en iyi takımların imkanlarını kısıtlamak tasarlanmış bir Ar&Ge ölçeklendirmesi altında çalışmak zorunda kaldılar.

2020'de birinci sırada yer alan takımın, yani Mercedes'in, %90 seviyesinde bir hakkı vardı. Bu, sıralama aşağı indikçe %2.5'ar arttı ve onuncu sıradaki takıma %115'lik bir hak tanındı.

Bu yıl yeniden Mercedes ve Red Bull, rakiplerine kıyasla en az rüzgar tüneli zamanına sahip olacaklar.

Davidson, "Önceden en iyi takımlar yıla en büyük bütçelerle başlıyor, rüzgar tünelinde en çok zamanı geçiriyor ve her iki şampiyonluğu da kazanıyorlardı."

"Bu değişkenler sayesinde şimdiden, %10 daha fazla rüzgar tüneli zamanına sahip Ferrari gibi isimler görüyoruz. Bu durum sezon boyunca devam edecek."

"Bu nedenle zirvedeki takımlar işlerin nasıl gideceğinden emin değiller ve bundan çok mutluyum."

"Yakın bir mücadele görmek istiyorum. Umarım yeni kurallar sezon boyunca rekabet olmasını sağlamıştır." dedi.