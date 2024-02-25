Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

Hamilton bu ayın başlarında 2024 sonunda Charles Leclerc'in partneri olmak üzere Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye geçeceğini açıkladı ve Sainz'i koltuksuz bıraktı.

Sainz'in ünü, 2021'de dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel'den sonra takıma katılmasıyla arttı. Sainz, 2022'de Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde ilk F1 zaferini de Ferrari ile elde etmişti.

İspanyol pilot, Singapur'da pole pozisyonundan zafere ulaşarak 2023'te Red Bull dışında yarış kazanan tek pilot olduğu yarışta hanesine bir galibiyet daha ekledi.

Sainz, F1'in yeni düzenlemeleri 2026'da yürürlüğe girdiğinde mevcut Sauber takımını devralmaya hazırlanan Audi ile son 12 ayda yoğun bir şekilde anıldı.

Geçtiğimiz ay efsanevi Dakar Rallisi'ni Audi renkleriyle kazandıktan sonra Sainz'in babası Carlos Sr, İsviçre merkezli takıma geçme konusunda oğluyla "görüş alışverişinde bulunduğunu" doğrulamıştı.

F1'in Bahreyn'deki sezon öncesi testleri sırasında konuşan eski BAR-Honda ve Super Aguri yıldızı Davidson, Audi'nin Sainz için mükemmel bir hedef olduğunu iddia etti.

Davidson, "Ferrari geçen yıl Red Bull dışında yarış kazanan tek takımdı ve Carlos da bunu gerçekleştiren pilot oldu."

"Carlos tam bir profesyonel. Ben onu böyle görüyorum. Her zaman orada, sağlam bir sürücü. Bence karışık koşullarda çok çok iyi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çok zeki bir kafası var ve geçen yıl Singapur'da bunu çok iyi gösterdi. Eski dostu Lando Norris'i arkalarına alarak DRS oyununu oynadı. Onu DRS ile kendini korumak için kullandı."

"Ne kadar zekice değil mi? Yani o çok akıllı bir sürücü."

"Eminim onun gidişine üzülen pek çok hayranı vardır ama Lewis Hamilton kapıyı çaldığında açmamak çok zor." dedi.

Sainz'ı Audi ile ilişkilendiren söylentiler hakkında ise Davidson "Bunun olacağını varsayıyorum."

"Bence onun gibi deneyimli ve profesyonel bir yarışçının yeni bir takımın yetişmesine yardımcı olması için çok iyi bir yer."

"Elbette bu hala Sauber, ancak bu takımda Formula 1'de kendi izlerini ve zamanlarını yaratmak isteyen yeni insanlar olacak ve bence o, bazı anlarda istekleri yönlendirmeye ve ölçmeye yardımcı olacak harika bir sürücü olacak."

"Bence o mükemmel bir sürücü. Ferrari'de de bunu görüyoruz, bazen strateji biraz bocaladığında, biraz yoldan çıktığında, her zaman onu dizginlemek ve insanların ayaklarını yere basmasını sağlamak için orada."

"Onu bu tür bir sadık, otoriteyle konuşan bir sürücü olarak görüyorum. Audi'ye geçerse bunun çok işe yarayacağını düşünüyorum ve buna hiç şaşırmam." dedi.

Sauber'e geçmesi halinde Sainz'ın Ferrari'ye katılmadan önce 2019/20 sezonunda iki sezon boyunca birlikte çalıştığı eski McLaren takım patronu Andreas Seidl ile yeniden bir araya geleceğini söyleyen Davidson sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle öyle. İşte böyle bir çalışma ilişkisi var." dedi.