Davidson: "Russell'ın formu Hamilton'ı endişelendirmiş olabilir"

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Mercedes ile ilk sezonunda beklentilerin ötesinde bir istikrar sergileyen Russell, bitirdiği tüm yarışlarda ilk 5'e girmeyi başarabilen tek pilot -yalnızca yarış dışı kaldığı Britanya'yı puansız kapattı.

Azerbaycan GP'sinin ardından Hamilton ile farkı 37'ye çıkaran Russell, birtakım otoriteler tarafından Mercedes'in yeni birinci pilotu olarak görülmeye başlanmıştı, ancak o yarışın ardından vites arttıran Hamilton arka arkaya 3 kez podyuma çıktı ve farkı 19'a indirdi.

Russell'ın ilk yarışlardaki formunun Hamilton'ı endişelendirdiğini düşünen Davidson, Sky F1'e verdiği bir demeçte, "George şu ana kadar harika bir sezon geçiriyor, sadece birkaç aksaklık var, ancak en iyi takımdaki ilk sezonunda bekleneni veriyor."

"Üzerinde büyük baskı olmasına rağmen George işi ustasından öğrenmeye devam ediyor, oldukça ayrıcalıklı bir konumda."

“Onun hemen hızlı olmasını bekliyordum. Williams'ta özellikle sıralama turlarında her zaman başarılı olduğunu gördük, hatta bu nedenle 'Bay Cumartesi' lakabını almıştı, ancak yarış günlerinde kendini kanıtladığı için bu lakap da geçerliliğini kaybetti."

"George'un bu sezona yaklaşımını ve bu yeni araçlara nasıl bu kadar iyi adapte olduğunu görmek Lewis'in dikkatini çekmiş olmalı."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yine de Davidson, yavaş yavaş formunu bulmaya başlayan ve podyum serisi yakalayan Hamilton'ın da öne çıkmaya başladığını söylüyor.

Davidson, "Artık araç, Lewis'in geçen yıl ve önceki yıllarda kullandığı araca daha yakın. Lewis'in ciddi adımlar attığını, takımın da araçta köklü değişiklikler yapmamaya çalıştıklarını düşünüyorum."

"Aracın olması gerektiği yerin farkındalar, bu çerçeveden dışarı çıkmamaya ve doğru ayarları bulmaya çalışıyorlar. kurulum seçenekleri penceresinin dışına çıkmadıklarını hissediyorum. Böylece Lewis'te kalitesini konuşturmaya başladı."

"Fransa GP'sinde galibiyete ulaşmaları kesinlikle uzak bir ihtimal, ama bu sezon Mercedes'in iyi performans sergileyeceği, Red Bull ve Ferrari ile hız savaşına girebileceği herhangi iki pist seçebilecek olsaydık, bu pistler Silverstone ve Paul Ricard olurdu."

"Avusturya'ya dönelim. Sıralama turlarında iki araç da kaza yaptığı için işler yolunda gitmedi ancak araç oldukça hızlı görünüyordu. Belki Red Bull-Ferrari seviyesinde değillerdi, ancak Mercedes burada hep nispeten zayıf kalmıştır."

"Silverstone'da gördüklerimizi akılda tutarak, Paul Ricard'ın Mercedes'e uyacak bir pist olduğunu düşünüyorum -güzel ve pürüzsüz bir pist, aynı zamanda yüksek yol tutuşu ve lastiklerde yüksek bozulma, tüm bu unsurlar Mercedes'i güzel bir aralığa oturtuyor." dedi.