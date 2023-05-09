Davidson: "Perez yarışta hiçbir şey bilmeden sürüyordu"

Pazar günkü yarışa Perez pole pozisyonundan, Verstappen ise dokuzuncu sıradan başladı. Gün sonunda takım arkadaşları yine 1 ve 2. sırayı elde etmeyi başardı.

Takım arkadaşından farklı bir lastik stratejisiyle, Verstappen'in sert-orta lastiklerine karşılık orta-sert lastik kullanan Perez, ilk pite giren isim oldu ve böylece liderliği Verstappen'e bıraktı.

Hollandalı 46. turda pite girdiğinde Perez tekrar ilk sıraya yükseldi ancak bu kısa sürdü, çünkü daha taze lastiklerle Verstappen Perez'i kısa sürede geçerek bu sezonki üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğini 14 puana çıkardı.

Davidson, yarış esnasında Red Bull'un Perez ile 'gerçekten garip' olan iletişim eksikliğini sorguladı.

Sky Sports yorumcusu şunları söyledi: "Perez'in telsizini dinlemek gerçekten garipti. Max Verstappen ile arasındaki bu mücadele hakkında ona hiçbir şey söylememişler."

"Oysa Verstappen'in garajında sürekli bir konuşma dönüyordu."

"Takım arkadaşıyla arasındaki farkın ne kadar olduğunu sürekli kontrol ettiklerini duyduk."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Perez orada hiçbir şey bilmeden sürüyordu. Çok garipti. Takım telsizi biraz fazla sessizdi."

Ancak Christian Horner, aralarında uygunsuz bir durum olduğunu reddetti ve her iki pilotun da neler olup bittiği konusunda her zaman bilgilendirildiğini söyledi.

Horner, FoxSports.com'a göre şöyle dedi: "İkisi de pit stop için ortalama sürenin 20 saniye olduğunu biliyordu. Fark 19.8'di ve Checo dört ya da beş tur boyunca bu farka sahipti, yani bu sayıyı biliyordu."

"Açıkçası Max ile arasındaki farkın tur bazında ne olduğuna bakıyor ve bu bilgiyi her turda elde ediyor. O esnada Max'in tam olarak nerede olduğunu biliyordu."