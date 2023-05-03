Davidson: "Perez, şampiyonluk için 2016 Rosberg gibi davranmalı"

Takımdaki üçüncü sezonuna giriş yapan Perez, nispeten zorlandığı iki yılın ardından bu kez bir şampiyonluk adayı olarak karşımızda!

RB19 ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Perez'in ilk dört yarışta iki galibiyet, bir pole pozisyonu ve üç podyumla şampiyonayı takım arkadaşından altı puan geride götürmesi, birçok kişi için şampiyonluk savaşının sert geçebileceğine işaret.

Perez'in şampiyonluk şansı hakkında konuşan Anthony Davidson'a göre Perez için tek çare, Nico Rosberg gibi daha sert olabilmek

Sky F1'in podcast'ine konuşan Davidson, "Sanırım bu sezon bir dönüm noktasına geldiğinin farkında."

"Şampiyonluğa ulaşabileceği bir araca sahip olması onu oldukça zorladı. RB19 onun tarzına daha uygun görünüyor. Takımla ve aracın nasıl hissettirdiğiyle daha uyumlu hale geliyor."

"Elbette yılın ilerleyen dönemlerinde Max'in parlayacağı pistler olacak, örneğin Zandvoort, Interlagos, Silverstone ve Suzuka gibi. Hepimiz gibi Perez de bunun farkında."

"Peki çözüm ne? 2016 Nico Rosberg gibi olmak, yapılması gereken bu. Takım patronlarım bana hep fazla nazik olduğumu söylerlerdi. Bence haklıydılar, spor otomobil yarışlarında da bu yüzden başarılı oldum. Her zaman takım oyuncusuydum."

"Bence artık Sergio için 'Bay İyi Adam' olmayı bırakmanın zamanı geldi. Bu acı verici olabilir, fakat gerçekten olmak istemediği adam olabilmeli."

"Şampiyonluk için ailesinin istemediği şekilde fedakarlıklar yapması ve kararlar alması gerekecek."

"Rosberg'in yaptığı gibi kendini bir kenara çekmek zorunda kalabilir, takıma duymak istemedikleri şeyler söylemek zorunda kalabilir."

"Dahası, Max Verstappen'in sinirini de bozması gerekiyor. Onu kızdırmalı. Bu onun tek şansı olabilir, her şey çok yakın. Dört yarışın ardından sadece altı puan geride."

"Bu yıl da 'Bay İyi Adam'ı oynarsa bunu başarabileceğini sanmıyorum."