Davidson, Lawson'ın "olağanüstü" olduğunu ve Perez'in yerine geçmesi gerektiğini düşünüyor

Perez, 2024 sezonunun sönük geçen ilk yarısının ardından tehdit altında olmaya devam ediyor ve Lawson'ın arka plandan izlemeye devam ederken, eski Toyota pilotu Davidson Lawson'ın iyi bir alternatif olduğuna inanıyor.

Anthony Davidson Liam Lawson'ın Red Bull şansını büyütüyor

Lawson bu sezon yine yedek görevinde ancak geçen yıl bu zamanlarda Daniel Ricciardo'nun Zandvoort'taki sakatlığı nedeniyle ilgi odağı haline gelmişti.

Avustralyalı pilotun bu kez tamamen formda olmasıyla birlikte Lawson'ın sezon ortasındaki en gerçekçi fırsatı, Perez'in büyük bir baskı altında olduğu Red Bull'da.

Red Bull'un bir karar vermek için yaz tatiline kadar bekleyeceği söyleniyor ancak Davidson, Lawson'ın takımın güçlü bir alternatifi olduğuna inanıyor.

Davidson Sky F1'de “Etkileyiciydi, kesinlikle öyleydi.”

“Bence bu yüzden hepimiz hâlâ ondan bahsediyoruz ve Sergio Perez'in takımdan ayrılması ya da buna zorlanması durumunda neredeyse onun yerini doldurmasını bekliyoruz.”

“Girişken davrandı. Direkt derinlere daldı ve çok iyi yüzdü ve sadece Yuki Tsunoda'ya karşı mücadele etmekle kalmadı, onu neredeyse yendi ve Singapur sıralamalarında Max Verstappen'i eledi.”

“Olağanüstüydü ve bunu sadece bir yarışta değil, birçok kez yaptı. Bu yüzden heyecan yarattı ve onu Formula 1'de tam teşekküllü bir yarış pilotu olarak görmek için heyecanlıyız.” dedi.

VCARB patronu Peter Bayer ise “Tanrı'ya şükür bu benim kararım değil” diyerek Perez'in geleceğinin “Helmut ve Christian'a bağlı” olduğunu açıkladı.

Bayer Motorsport-Total.com'a, “Kişisel olarak konuşmak gerekirse, hayattaki her şey gibi, her büyük zorluk da büyük bir fırsattır. Bu sporda işler böyle yürüyor.”

“Liam geçen yıl en olumsuz koşullarda bile baskının üstesinden gelebileceğini kanıtladı.”

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Geçen hafta Red Bull'u sürdüğü için onunla konuştum. Arabayı sürmenin gerçekten harika olduğunu çünkü bizim arabamıza kıyasla inanılmaz derecede affedici olduğunu söyledi. Hatalara daha az meyilli.”

“Aynı zamanda öne geçtiğinizde inanılmaz keskin bir sürüş sergiliyor. Ustalaşmanız gereken bir otomobil.” dedi.