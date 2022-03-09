Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir Sonraki / Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!
Formula 1 Haberler

Davidson: "Hamilton, Verstappen'i 'paramparça etmek' istiyor"

Eski F1 pilotu Anthony Davidson, Lewis Hamilton'ın pist üstünde Max Verstappen'i "paramparça" etmekten başka bir şey istemediğine inanıyor.

Davidson: "Hamilton, Verstappen'i 'paramparça etmek' istiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Lewis Hamilton, tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'sinde şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmişti ve emekli olacağı dahi söylendi.

Ancak Hamilton, emekliliği hiç düşünmediğini belirterek, her zamankinden daha motive olduğunun sinyallerini verdi.

Öyle ki Hamilton, bu yıl göstereceği performansla, geçen yılın sonunda en iyi performansını gösterdiğini düşünenleri, şaşırtacağı konusunda netti.

Anthony Davidson, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, Hamilton'ın böyle bir açıklama yapmasına dikkat çekti ve bunun boş bir laf olmadığını belirtti.

Davidson şöyle dedi: "Lewis Hamilton'ın ağzından böyle bir cümle çıkıyorsa, o zaman dikkat etmelisiniz!"

"Tarih yazmaya hazır. Özellikle intikamcı tavrı göz önüne alındığında onu yenmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir kazanma zihniyetiyle geldiğine eminim."

"Lewis Hamilton'ın bu sezon Max Verstappen'i paramparça etmekten daha fazla istediği bir şey olmayacak."

"Lafı gevelemeye gerek yok, geçen yıl Abu Dhabi'de yaşananlar sonra kendisini adeta soyulmuş gibi hissediyor. Baskın bir araca sahip olmak istiyor. Eminim Max'i pist üstünde görmek daha istemiyordur."

"Sadece ondan uçarcasına uzaklaşmak, gözden kaybolmak ve sekizinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor."

Karun Chandhok'un görüşü de farklı değil.

Chandhok şunları söyledi: "Abu Dhabi'de olanlardan sonra iki seçenek vardı: Ya Hamilton bırakacaktı ya da bir kaplan gibi aç dönecekti. İkincisi oldu."

paylaşım
yorumlar
Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir
Önceki haber

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir
Sonraki haber

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!
Formula 1

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir
Formula 1

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir

Mercedes'in Bahreyn'e getireceği araçta sidepod olmayacak mı?
Formula 1

Mercedes'in Bahreyn'e getireceği araçta sidepod olmayacak mı?

Son Haberler

Ferrari: "F1 takımları, Bahreyn'de gerçek performanslarını gösterecek"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "F1 takımları, Bahreyn'de gerçek performanslarını gösterecek"

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!
Formula 1 Formula 1

Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!

Davidson: "Hamilton, Verstappen'i 'paramparça etmek' istiyor"
Formula 1 Formula 1

Davidson: "Hamilton, Verstappen'i 'paramparça etmek' istiyor"

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir
Formula 1 Formula 1

Briatore, F1'e danışmanlık rolüyle geri dönüyor olabilir

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.