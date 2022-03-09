Davidson: "Hamilton, Verstappen'i 'paramparça etmek' istiyor"

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Lewis Hamilton, tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'sinde şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmişti ve emekli olacağı dahi söylendi.

Ancak Hamilton, emekliliği hiç düşünmediğini belirterek, her zamankinden daha motive olduğunun sinyallerini verdi.

Öyle ki Hamilton, bu yıl göstereceği performansla, geçen yılın sonunda en iyi performansını gösterdiğini düşünenleri, şaşırtacağı konusunda netti.

Anthony Davidson, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, Hamilton'ın böyle bir açıklama yapmasına dikkat çekti ve bunun boş bir laf olmadığını belirtti.

Davidson şöyle dedi: "Lewis Hamilton'ın ağzından böyle bir cümle çıkıyorsa, o zaman dikkat etmelisiniz!"

"Tarih yazmaya hazır. Özellikle intikamcı tavrı göz önüne alındığında onu yenmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir kazanma zihniyetiyle geldiğine eminim."

"Lewis Hamilton'ın bu sezon Max Verstappen'i paramparça etmekten daha fazla istediği bir şey olmayacak."

"Lafı gevelemeye gerek yok, geçen yıl Abu Dhabi'de yaşananlar sonra kendisini adeta soyulmuş gibi hissediyor. Baskın bir araca sahip olmak istiyor. Eminim Max'i pist üstünde görmek daha istemiyordur."

"Sadece ondan uçarcasına uzaklaşmak, gözden kaybolmak ve sekizinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor."

Karun Chandhok'un görüşü de farklı değil.

Chandhok şunları söyledi: "Abu Dhabi'de olanlardan sonra iki seçenek vardı: Ya Hamilton bırakacaktı ya da bir kaplan gibi aç dönecekti. İkincisi oldu."