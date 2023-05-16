Davidson: "Hamilton, Alonso gibi ani bir karar vermemeli"

Hamilton'ın Mercedes ile sözleşmesi 2023 sonunda bitiyor. Sezon öncesinde Hamilton'ın yeni bir sözleşme imzalaması an meselesi gibi görünürken, şu anda durum o kadar net değil.

2022, yeni kurallar dönemine kötü bir başlangıç yapan Mercedes için bir toparlanma sezonuydu. Ancak 2023'te takım; galibiyet mücadelesine geri dönmek yerine podyumda yer almak için mücadele etmeye geriledi.

Mercedes, W14'ün konseptini bu hafta sonu geride bırakacak. Hamilton daha önceki açıklamalarında araçla ilgili geri bildirimlerinin dinlenmediğini düşündüğünü belirtmişti.

Davidson'a göre Hamilton'ın Mercedes sorunları sebebiyle duyduğu hayal kırıklığı, Britanyalı pilotun takım değiştirmek için 'ani' bir karar vermesine sebep olmamalı.

Davidson bu durumu Hamilton'ın eski takım arkadaşı Fernando Alonso'nun geçmişte yaşadıklarına benzetti. İspanyol pilotun Aston Martin'den önceki kariyer kararları sorgulanmıştı; özellikle 2015'te Ferrari'den ayrılıp McLaren'e katılması ve Honda ile yeniden bir araya geldiklerinde takım için oldukça başarısız bir dönem geçirmesi çok konuşulmuştu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team in the Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Davidson, Evening Standard'a verdiği demeçte, "Hamilton, Fernando Alonso'nun geçmişte yaptığı gibi ani bir karar vermemeli."

"Sadece takıma ve bu durumu tersine çevirebileceklerine inanmalı." dedi.

Davidson, Hamilton'ın başka bir takıma geçeceğini düşünmüyor. Bu nedenle yedi kez Dünya Şampiyonu'nun ya takımdaki süresini uzatacağını ya da emekli olacağını düşünüyor.

"Başka bir takıma geçerse çok şaşırırım, karting günlerinden beri Mercedes'le birlikte."

"Emekliliği ve hayatının geri kalanında ne yapacağını düşünecek yaşa geliyor. Her zaman Mercedes'in elçisi olabilir."

"Açıkçası, emekli olmasından ziyade takım değiştirmesi beni daha çok şaşırtır. Ama o sekizinci şampiyonluğu elde edene kadar devam edeceğinde ısrar ediyor."

"Takım ona çok şey verdi ve sekiz kez şampiyonluk kazandılar. Ayrıca böyle bir durumu tersine çevirebilecek tek takımın Mercedes olacağını düşünüyorum."