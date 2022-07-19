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Formula 1 Haberler

Davidson, "F1'e giden yolda" değişiklikler yapılmasını istiyor

Anthony Davidson, genç kategorilerde yarışan pilotların kariyer basamaklarını çıkabilmesi için gereken "korkunç miktarda" bütçede değişiklik yapılmasını istiyor.

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Davidson, "F1'e giden yolda" değişiklikler yapılmasını istiyor
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Davidson, gereken fon nedeniyle ailesinin onu karting'den başka bir seviyeye yükseltmeyi göze alamayacağından bahsediyordu. Destek almadan önce Formula Ford veya Formula Renault'daki takımlarla görüştüğünde, takım patronlarının ilk sorusunun her zaman "takıma ne kadar para getirebileceği" hakkında olduğunu belirtti.

Eski BAR ve Super Aguri F1 pilotu; kendisinden bir yaş büyük olan Jenson Button ve Dan Wheldon'ın ona karşı nasıl yükseldiğini ve daha yüksek bir kategoride şans elde etmenin ne kadar zor olduğunu anlattı. İstenilen servet farkı eskisinden daha da büyük olmasıyla eski Ferrari pilotu Jean Alesi bile oğlu Giuliano'nun motor sporlarının zirvesine giden yolculuğunu finanse edemez hale geldi.

Davidson, motor sporlarını halktan insanlar için erişilebilir hale getirilmesi konusunda ciddi şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyor. Temel maliyetin; sadece bir seride yer almak isteyenleri değil, aynı zamanda Formula 1 seviyesindeki potansiyel yeteneklerin gride ulaşmasını engellediğini de belirtiyor.

Davidson, karting'den tek koltuklu serilere geçerken aldığı fondan bahsederek, “Bu, sanırım en büyük dönüm noktalarından biri.”

“Karting'den tek koltuklu serilere geçmeye çalışan bir pilot.”

“12 yıl boyunca karting yaptım ve orada profesyonel oldum. Bir süre, o ben olacağım sandım. Kariyerimde ulaşabileceğim en yüksek seviye olduğunu düşündüm.”

“Formula Ford veya Formula Renault gibi bir seriye yükselmek için herhangi bir fon bulmanın bir yolunu göremedim. Çok fazla para isteniyor ve bu günden güne büyüyor.”

“Bu paralar; durumu çok iyi olan ailelerin üzerine daha fazla yük bindirirken, durumu iyi olmayan ailelerin ise çocuklarını karting'e ve daha yüksek serilere göndermeyi hayal bile edememesine sebep oluyor.”

“Aslında oldukça kötü. Bence orada önemli bir nokta var. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü zengin olanlar ve olmayanlar arasındaki fark giderek büyüyor ve bir gün Formula 1'e ya da herhangi bir kategoride görebileceğiniz yetenekleri sınırlıyorsunuz.”

"Neyse ki, pahalı olduğu bir dönemdeydik. Çünkü motor sporları her zaman zengin sporu olmuştur ama kesinlikle daha uygun fiyatlıydı. O zamanlar göreceli olarak daha uygun fiyatlıydı.” dedi.

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