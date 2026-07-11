Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”
Eski Formula 1 pilotu Anthony Davidson, Mercedes'in artan dayanıklılık ve mekanik sorunlarının, Ferrari'ye şampiyonluk için kapı araladığını dile getirdi.
Charles Leclerc'in kazandığı, George Russell'ın ikinci ve Lewis Hamilton'ın üçüncü olduğu Britanya Grand Prix'sinin ardından şampiyona tablosunu değerlendiren Davidson, Sky Sports F1 programında düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "George Russell şu anda takım arkadaşının sadece bir yarış galibiyeti gerisinde. Bu dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmak zorunda.”
“Ferrari ise kesinlikle şöyle düşünüyor olmalı: 'Pekala, en hızlı araca sahip olmasak bile, sezonun geri kalanında dayanıklılığımıza güvenebiliriz.' Çünkü şu ana kadar Ferrari araçları adeta kurşun geçirmezdi."
Silverstone'da şampiyona lideri Kimi Antonelli, Leclerc ile galibiyet için savaşmaya hazır görünüyordu ancak yerinden çıkan bir jant kapağı İtalyan pilotun yarışını mahvetti. Hasarlı aracı pistte tutmakta zorlanan ve pist sınırları cezası da alan Antonelli, yarışı ancak 15. sırada tamamlayabildi ve puan barajının dışında kaldı.
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Bu sonuçla birlikte Russell, lider Antonelli ile arasındaki farkı 25 puana indirdi. Onları üçüncü sırada Russell'ın 7 puan gerisinde Hamilton ve dördüncü sırada Russell'ın 46 puan gerisinde Leclerc takip ediyor.
Mercedes bu yıl ilk 9 yarışın 7'sini kazanarak sezona hızlı bir başlangıç yapsa da hem Russell hem de Antonelli mekanik sorunlar nedeniyle kritik puanlar kaybetti. Russell Kanada GP'sinde lider giderken batarya arızasıyla, Antonelli ise Barselona'da ikinci sıradayken elektriksel bir sorun yüzünden yarışı tamamlayamamıştı.
Takımlar şampiyonasında ise Ferrari'nin önünde hâlâ kapatması gereken bir fark bulunuyor. Mercedes 333 puanla liderliğini sürdürürken, Ferrari 255 puanla ikinci, McLaren ise 179 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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