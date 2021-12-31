Davidson: "Alonso'nun Honda motorunun performansına nasıl baktığını merak ediyorum"

McLaren ve Honda, 2015 yılında yeniden birlikte çalışmaya başladılar ve o dönem beklentiler oldukça yüksekti çünkü bu iki büyük marka, geçmişte oldukça başarılı sonuçlar almıştı.

Fakat bu kez işler pek de iyi gitmedi ve Honda motoru hem dayanıksız hem de performans anlamında geride olunca, ortaya hayal kırıklığıyla dolu bir tablo çıktı.

İş öyle bir noktaya vardı ki, 2015 Japonya GP'de düzlükte epey yavaş kalan Alonso, bunun üzerine Honda motorunu "GP2 motoru" olarak yorumladı.

2017 sonunda McLaren ile yollarını ayıran Honda, 2021 sezonunda Red Bull ile beraber Mercedes'in hakimiyetini sona erdirdi ve Max Verstappen şampiyon oldu.

Eski F1 pilotu Anthony Davidson, Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda, Alonso hakkında şöyle dedi: "Fernando'nun Honda'nın geçen yılki performansına nasıl baktığını ben de merak ediyorum."

”Geçmişte Honda ile çalıştım ve o zamanki deneyimlerimden, ilerleme kaydetmelerinin biraz zaman alabileceğini biliyordum."

"Her zaman gelişmeyi başarıyorlar. Sadece kendi yollarını çizip, kendi yönlerine gitmelerine izin vermeniz gerekiyor."

"Acaba Fernando şimdi 'keşke biraz daha sabırlı olsaydım ve biraz daha zaman verseydim’ gibi şeyler düşünüyor mudur? Elbette kimse geleceği göremez. Fakat Honda'ya nasıl bir gözle baktığını merak ediyorum çünkü şimdi çok güçlü bir güç ünitesine sahipler. Şimdi ‘Keşke McLaren, Honda ile çalışmaya devam etseydi ve ben de oraya yarışmaya devam etseydim' gibi şeyler diyor mudur? Araçta hâlâ o güç ünitesi olsaydı ve Fernando da hâlâ oraya yarışsaydı, muhtemelen şimdiye kadar tamamen farklı bir senaryo ortaya çıkacaktı.” dedi.

Fernando Alonso, McLaren MP4-31 lastiklerini kitliyor Fotoğraf: XPB Images

Alonso ve McLaren'ın, Hamilton ve Mercedes ile şampiyonluk için savaşacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Davidson, "Bilmiyorum. Fakat McLaren, Red Bull'un son yıllarda -Honda'dan- sahip olduğu fabrika desteğini almış olacaktı."

"Tabii ki McLaren, şu anda Honda kadar güçlü bir üniteye sahip olan Mercedes'le çalışıyor. Fakat aynı zamanda ekstra bütçeye de sahip olacaktı. Belki de en önemli nokta budur. Motoru kiralamaya harcadıkları parayı, aracın geliştirilmesine harcayabilirlerdi.” dedi.

Davidson, Honda'nın Formula 1'den ayrılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi ve ekledi: “Onlarla harika bir dönem geçirdim ve onlar için yarıştığım dönemde çok şey öğrendim."

"O zamanki yüzlerin çoğu geçen yıl hâlâ oradaydı. Mercedes'le mücadele edebilen inanılmaz bir güç ünitesi ürettiklerini düşünürsek, ayrılmaları biraz üzücüydü. Birisi güzel bir şey yaptıktan sonra ayrılıyorsa, bu her zaman üzüntü vericidir.”

"Yine de tıpkı diğer üreticilerin bir noktada geri dönmesi gibi, spora geri döneceklerini düşünüyorum. Ancak bir üreticiyi kaybetmek her zaman üzücü."

"Red Bull üzerinde nasıl bir etkisi olacak hiç bir fikrim yok. Fakat F1'de istikrar çok önemlidir."

Juri Vips, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images