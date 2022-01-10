Davidson: "Alonso, 2022 aracına diğerlerinden daha hızlı uyum sağlayabilir”

Fernando Alonso geçen yıl Alpine ile beraber Formula 1'e geri dönmüştü. Çifte dünya şampiyonu, 2021 sezonunu, yeni bir aerodinamik konsepte geçilecek olan 2022 için bir tür "hazırlık yılı" olarak kullandı.

Buna rağmen Alonso'nun Formula 1'e dönüşü oldukça başarılıydı ve Macaristan'daki savunması ile Katar'daki podyumu, kendisi adına yılın öne çıkan anlarıydı.

Sky Sports F1 analisti Anthony Davidson, Motorsport.com'a verdiği demeçte, Alonso'nun Formula 1'deki ilk yılı hakkında şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, beklediğimden daha iyisini yaptı."

"Ondan iyi şeyler bekliyordum ama sezon ilerledikçe daha da etkileyici hale geldi.”

"Katar'daki performansı olağanüstüydü. İlk turun ikinci virajında Pierre Gasly'nin dışından yaptığı atak harikaydı."

"Sanki geçmişteki Fernando'yu izliyor gibiydik. 40 yaşında olmasına rağmen üstün yönlerini hiçbir şekilde kaybetmedi. Bu gerçekten etkileyici.”

"Gelecek yılki araçlarla muhtemelen daha da iyi olmasını bekliyorum, çünkü yeni kurallar tüm sürücüler için durumu sıfırlayacak. Hepsi sezon ilerledikçe araçlarını daha iyi anlayacak. Fernando'nun bunu griddeki diğer sürücülerin çoğundan daha iyi yapmasını bekliyorum, çünkü biraz daha yaşlı olmasının yanı sıra, sadece Formula 1'de değil, yarıştığı diğer tüm serilerdeki engin deneyimine güvenebilir."

"Tüm bunları potansiyel olarak gelecek yılki aracı aracı, griddeki diğer pek çok sürücüye kıyasla daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Yani gelecek yıl onun için nasıl olacağını merak ediyorum. Fakat yaptıklarıyla, bu yıl kesinlikle herkesi bir kez daha etkiledi."

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine gelişmeli

Alonso'nun 2022'de podyum için daha sık rekabet edip edemeyeceği, en çok da Alpine'nin yeni aracının ne kadar iyi olduğuna bağlı.

"Bence her şey, takımın onlara odaklanmak için ne kadar zaman ayırdığıyla ilgili olacak. Çünkü rüzgar tünelinde ne kadar çok zaman geçirirseniz ve yeni kurallar üzerinde ne kadar çok araştırma yaparsanız, pistteki performansınız o kadar iyi oluyor."

"Bu yüzden her şey, bu zamanı en iyi hangi takımların yönettiğine bağlı olacak. Simülasyon dünyasında yaşıyoruz. Simülasyon günümüzde çok değerli. Simülasyon araçlarında öğrendikleriniz, pist üstü performansı için kritik öneme sahiptir."

"Bu nedenle ne kadar çok çalışma ve araştırma yaparsanız o kadar iyidir. Bu yeni düzenlemeler üzerinde ne kadar çok insan çalışırsa, performansınız o kadar iyi olur."

"2022'de kimin en çok zamanı harcadığını ve kimin önceki sezon yaptığı çalışmalarda en iyi dengeyi yakaladığını göreceğiz. Bu yıl tüm araçlar çok az güncelleme gördük. Bazıları diğerlerinden daha da az güncelleme getirdi."

"Bunun doğrudan gelecek yılki tabloyu etkileyeceğini düşünüyorum."

"Alpine'in ne yapacağını göreceğiz. Bence artık bir sonraki adımı atmalı ve Red Bull ve Mercedes ile aradaki farkı kapatmaya başlamalılar."

"Ancak bunu yapıp yapamayacaklarını yeni sezonda göreceğiz.”

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius