David Schumacher: "Mazepin ile takım arkadaşlığı, Mick'e hiçbir şey kazandırmadı"
Mick Schumacher'in kuzeni David Schumacher, Mick'in Nikita Mazepin ile takım arkadaşlığı esnasında gelişemediğini, Haas'ın da kendisine yeterince zaman tanımadığını düşünüyor.
F1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick, iki sezon Haas'ta yarıştıktan sonra koltuğunu kaybetti ve şu an Mercedes test pilotu olarak görev yapıyor.
Birçok kişiye göre ne Haas, ne de Ferrari Sürücü Akademisi genç pilotun potansiyelinden yeterince faydalanabilmiş değil, kendisinin gride dönmesini bekleyenler de mevcut.
Olaya farklı bir açıdan bakan David Schumacher ise Mick'in arkalarda dolaştığı çaylak sezonunda takım arkadaşıyla rekabet edemediği için sıkıntı yaşadığını düşünüyor.
Sport1'e konuşan David, "Mick'in sorunu, ilk yılında takım arkadaşı Nikita Mazepin ile gerçekten rekabet edememesiydi."
"İkisi de yeniydi ve Mazepin'i domine etmesine rağmen kendisi adına bir ölçüt değildi. Genç bir pilotun rekabet edebileceği bir takım arkadaşına da ihtiyacı vardır."
"Sadece ikinci yılında Kevin Magnussen gibi güçlü bir takım arkadaşına sahip oldu."
"Haas'ın bu koşullar altında ona gelişmesi için yeterli zaman verdiğini düşünmüyorum. Çünkü F1 inanılmaz derecede karmaşık.
"Neyse ki Haas'ta öğrenemediği her şeyi şimdi Mercedes'te huzur içinde öğrenebiliyor. Umarım bir şansı daha olur. Eğer öyle olursa, eminim herkesi ikna edecektir." dedi.
Ralf Schumacher'in oğlu olan David, bir süreliğine Formula 3'te yarıştıktan sonra kendine farklı bir yol çizdi ve şu an DTM'de mücadele etmekte.
Son Haberler
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü" Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor" Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok" Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir" Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar