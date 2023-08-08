David Schumacher: "Mazepin ile takım arkadaşlığı, Mick'e hiçbir şey kazandırmadı"

F1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick, iki sezon Haas'ta yarıştıktan sonra koltuğunu kaybetti ve şu an Mercedes test pilotu olarak görev yapıyor.

Birçok kişiye göre ne Haas, ne de Ferrari Sürücü Akademisi genç pilotun potansiyelinden yeterince faydalanabilmiş değil, kendisinin gride dönmesini bekleyenler de mevcut.

Olaya farklı bir açıdan bakan David Schumacher ise Mick'in arkalarda dolaştığı çaylak sezonunda takım arkadaşıyla rekabet edemediği için sıkıntı yaşadığını düşünüyor.

Sport1'e konuşan David, "Mick'in sorunu, ilk yılında takım arkadaşı Nikita Mazepin ile gerçekten rekabet edememesiydi."

"İkisi de yeniydi ve Mazepin'i domine etmesine rağmen kendisi adına bir ölçüt değildi. Genç bir pilotun rekabet edebileceği bir takım arkadaşına da ihtiyacı vardır."

"Sadece ikinci yılında Kevin Magnussen gibi güçlü bir takım arkadaşına sahip oldu."

"Haas'ın bu koşullar altında ona gelişmesi için yeterli zaman verdiğini düşünmüyorum. Çünkü F1 inanılmaz derecede karmaşık.

"Neyse ki Haas'ta öğrenemediği her şeyi şimdi Mercedes'te huzur içinde öğrenebiliyor. Umarım bir şansı daha olur. Eğer öyle olursa, eminim herkesi ikna edecektir." dedi.

Ralf Schumacher'in oğlu olan David, bir süreliğine Formula 3'te yarıştıktan sonra kendine farklı bir yol çizdi ve şu an DTM'de mücadele etmekte.