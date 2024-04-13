David Sanchez'in sıradaki durağı neresi olacak?
McLaren'dan ayrılan David Sanchez'in yakında Alpine'e katılabileceği iddia edildi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Uzun yıllar Ferrari'de çalıştıktan sonra bu yıl McLaren'a katılan David Sanchez, takımla geçirdiği üç ayın ardından İngiliz ekibe veda etti.
Bu sürpriz ayrılığın ardında, iki tarafın beklentilerinin uyuşmaması yer alıyordu.
Sanchez, takımdan ayrılmasının ardından belirli bir süreyi kenarda geçirmek zorunda kalacak fakat bu süre çok da uzun olmayacak.
Sonrasında istediği takıma gitmekte özgür olacak ve deneyiminden faydalanmayı uman pek çok taraf var.
Japon as-web sitesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Sanchez'in bir sonraki hamlesinin Alpine olabileceğini öne sürdü.
Kısa bir süre önce teknik direktör Matt Harman ve aerodinami şefi Dirk de Beer, Fransız ekibe veda etmişti.
Gazeteye göre Sanchez, hem Ferrari hem de McLaren'dan "kilit kararların sorumluluğunu başkalarıyla paylaşmak istemediği" için ayrıldı.
Alpine'in net bir teknik direktörü olmadığı için Sanchez, kontrolü eline alabilecek ve istediği kararları uygulayacak.
Şimdilik Sanchez veya Alpine cephesinden herhangi bir doğrulama gelmedi.
Alpine takım patronu Bruno Famin Suzuka'da yaptığı açıklamada, takımı yeniden yapılandırmaya çalıştığını fakat bunun uzun bir süreç olduğunu söylemişti.
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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