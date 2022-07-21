David: "Mick, yarışmaktan keyif almaya başladı"
Mick Schumacher'in kuzeni David Schumacher, Alman pilotun şimdi eskisinden daha rahat yarıştığını düşünüyor.
Mick Schumacher, koltuğunu hak edip etmediği yönündeki tartışmaların tavan yaptığı bir dönemde kariyerinin ilk puanlarını aldı ve bundan bir hafta sonra Avusturya'da yine güçlü bir yarış çıkardı.
Damalı bayrağı altıncı sırada görerek F1'deki en iyi sonucunu alan Mick'e yönelik övgüler devam ediyor.
Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'in oğlu olan David Schumacher, son zamanlarda gösterdiği performansla Mick'in üzerindeki baskının azaldığını ve bundan ötürü giderek daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.
David, "Mick iyi bir iş çıkarıyor ve takım arkadaşına kıyasla çok gelişti. Artık Kevin Magnussen seviyesinde performans sergiliyor ve hatta bazen daha da hızlı oluyor."
"Puan kazanmayı ve düğümü çözmeyi başardığınızda, baskının üzerinizden nasıl kalktığını hissedebiliyorsunuz. Mick daha rahat sürüş yapmaya ve işin tadını çıkarmaya başladı."
"Formula 3'te de benim için de aynıydı. Uzun süre puan kazanamadım fakat bir noktada yarış kazandım. Bu zafer beni, içine düştüğüm psikolojik delikten çıkardı."
"Üzerimdeki baskı azaldı ve yarışmaktan zevk almaya başladım. Ön tarafta savaştığınızda çok daha eğlenceli oluyor." dedi.
David bu yıl DTM'e geçiş yaptı ve şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi.
David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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