David: "Mick, yarışmaktan keyif almaya başladı"

David, "Mick iyi bir iş çıkarıyor ve takım arkadaşına kıyasla çok gelişti. Artık Kevin Magnussen seviyesinde performans sergiliyor ve hatta bazen daha da hızlı oluyor."

"Puan kazanmayı ve düğümü çözmeyi başardığınızda, baskının üzerinizden nasıl kalktığını hissedebiliyorsunuz. Mick daha rahat sürüş yapmaya ve işin tadını çıkarmaya başladı."

"Formula 3'te de benim için de aynıydı. Uzun süre puan kazanamadım fakat bir noktada yarış kazandım. Bu zafer beni, içine düştüğüm psikolojik delikten çıkardı."

"Üzerimdeki baskı azaldı ve yarışmaktan zevk almaya başladım. Ön tarafta savaştığınızda çok daha eğlenceli oluyor." dedi.

David bu yıl DTM'e geçiş yaptı ve şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi.