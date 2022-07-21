Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / FIA, Fransa GP basın toplantısı programını açıkladı Sonraki / AlphaTauri, Paul Ricard’a büyük bir güncelleme paketi ile geliyor
Formula 1 / Fransa GP Haberler

David: "Mick, yarışmaktan keyif almaya başladı"

Mick Schumacher'in kuzeni David Schumacher, Alman pilotun şimdi eskisinden daha rahat yarıştığını düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
David: "Mick, yarışmaktan keyif almaya başladı"
Haberi dinle

Mick Schumacher, koltuğunu hak edip etmediği yönündeki tartışmaların tavan yaptığı bir dönemde kariyerinin ilk puanlarını aldı ve bundan bir hafta sonra Avusturya'da yine güçlü bir yarış çıkardı.

Damalı bayrağı altıncı sırada görerek F1'deki en iyi sonucunu alan Mick'e yönelik övgüler devam ediyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'in oğlu olan David Schumacher, son zamanlarda gösterdiği performansla Mick'in üzerindeki baskının azaldığını ve bundan ötürü giderek daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

David, "Mick iyi bir iş çıkarıyor ve takım arkadaşına kıyasla çok gelişti. Artık Kevin Magnussen seviyesinde performans sergiliyor ve hatta bazen daha da hızlı oluyor."

"Puan kazanmayı ve düğümü çözmeyi başardığınızda, baskının üzerinizden nasıl kalktığını hissedebiliyorsunuz. Mick daha rahat sürüş yapmaya ve işin tadını çıkarmaya başladı."

"Formula 3'te de benim için de aynıydı. Uzun süre puan kazanamadım fakat bir noktada yarış kazandım. Bu zafer beni, içine düştüğüm psikolojik delikten çıkardı."

"Üzerimdeki baskı azaldı ve yarışmaktan zevk almaya başladım. Ön tarafta savaştığınızda çok daha eğlenceli oluyor." dedi.

David bu yıl DTM'e geçiş yaptı ve şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD

Fotoğraf: Alexander Trienitz

paylaşım
yorumlar
FIA, Fransa GP basın toplantısı programını açıkladı
Önceki haber

FIA, Fransa GP basın toplantısı programını açıkladı
Sonraki haber

AlphaTauri, Paul Ricard’a büyük bir güncelleme paketi ile geliyor

AlphaTauri, Paul Ricard’a büyük bir güncelleme paketi ile geliyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız Fransa GP
Formula 1

Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız

Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz" Fransa GP
Formula 1

Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"

Leclerc: "Hedef şampiyonluk!" Fransa GP
Formula 1

Leclerc: "Hedef şampiyonluk!"

Son Haberler

Alfa Romeo, Fransa GP'de yeni Ferrari debriyajı kullanacak
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Fransa GP'de yeni Ferrari debriyajı kullanacak

Alfa Romeo, Fransa Grand Prix'sinde, bu sezon yaşadığı kötü startları telafi etmek için tasarlanan yeni bir Ferrari debriyajı kullanacak.

Hamilton, Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti

Lewis Hamilton, bu hafta sonu çıkacağı 300. Grand Prix'si öncesinde, Formula 1 kariyerinin en güçlü rakibi olarak Fernando Alonso'yu aday gösterdi.

Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız

Pilotlar, Fransa Grand Prix'si öncesinde gelecek yıl Fransa'nın mı yoksa Belçika'nın mı takvimde kalması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumdalar.

Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"

Lewis Hamilton, kariyerinin 300. yarışına çıkacağı Fransa'da iyi bir performans göstermelerini umduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.