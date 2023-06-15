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Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Nikita Mazepin, kendisinin üzerindeki yaptırımların kaldırılması için açtığı davayı kaybetti. Mazepin, bu gelişmelerin ardından F1'e dönme şansının azaldığını kabul ediyor. Rus pilot, şimdi 19 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye karşı açacağı davanın sonucuna bel bağlamış durumda.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Nikita Mazepin, Haas F1

Rusya Devlet başkanının yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Dmitry Mazepin ve oğlu Nikita Mazepin Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yaptırımlara maruz kaldılar.

Haas, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hem Mazepin'in sözleşmesini hem de babasının şirketi Uralkali ile olan ortaklığını feshetti ve Mazepin koltuksuz kaldı. 

Dahası, babasının Vladimir Putin'e yakın olması nedeniyle İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nde kara listede bulunan Mazepin; ne farklı serilerde yarışabiliyor ne de test pilotu olarak F1'e dönemiyor. 

Mazepin bu süreçte legal yollarla yasakları kaldırmayı denedi ancak mahkemelerde de şans pek yüzüne gülmüş değil. 

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Konuyla ilgili BBC Sport'un son haberinde şu ifadelere yer verilmişti: "Mazepin'i temsil eden avukatlar Perşembe günü Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada Sayın Yargıç Linden'den yaptırımların geçici olarak askıya alınmasını, böylece Mazepin'in F1 takımlarıyla görüşmelere başlamak üzere Birleşik Krallık'a seyahat edebilmesini talep ettiler."

"Yargıç, delil dengesinin geçici tedbir kararı verilmesine karşı ağır bastığı konusunda 'oldukça tatmin olduğunu' söyleyerek başvurularını reddetti."

Mazepin sonraki hamle olarak Dışişleri bakanı James Cleverly'ye karşı yasal yollara başvurdu. 19 Temmuzda görülecek duruşmaya bir yargıç da eşlik edecek.

Mazepin bu gelişmelerle birlikte F1’e geri dönme şansının ‘’oldukça zor’’ olduğunu kabul ediyor. Tass haber ajansına konuyla alakalı verdiği demeçlerde şunları söyledi: ‘’Formula 1’e geri dönme fırsatımın olmasını gerçekten umuyorum, ama bugün bu oldukça zor görünüyor.

‘’Uygulanan yaptırımlar kalkarsa ve işler şimdiki gibi olmazsa ben hazırım."

‘’Spora geri dönmem için uğraşan fazlaca hukuk meslektaşı çalışan var, ancak şuan da büyük bir başarı elde edilmiş değil." 

Mazepin şimdi 19 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye karşı açacağı davanın sonucuna bel bağlamış durumda.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Fotoğraf: Erik Junius

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