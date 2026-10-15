Formula 1
Davada yeni gelişme: Minardi, Antonelli'nin kazancından pay istiyor
Giovanni Minardi'nin Andrea Kimi Antonelli'ye açtığı davada Bologna Mahkemesi, eylül ayında Mercedes'i de sürece dahil ederek genç sürücünün sözleşmelerinin birer kopyasını talep etti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 15 Eki 2026 13:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Giovanni Minardi'nin Andrea Kimi Antonelli'ye açtığı dava, geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyuna yansımıştı.
Gian Carlo Minardi'nin oğlu Giovanni, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın lideri olan Antonelli'yi 2014 yılında Sarno'da düzenlenen bir karting yarışında keşfetmiş ve genç sürücüyü kendi şirketi Minardi Management bünyesine katmıştı.
Mercedes, 2019 yılında Antonelli ile sözleşme imzalamaya karar verdi. Bunun üzerine Antonelli, Minardi Management ile arasındaki anlaşmayı tek taraflı olarak feshetti.
Giovanni Minardi de bu gelişmenin ardından hukuk yoluna başvurarak hukuk mahkemesinde dava açtı. Minardi'nin avukatı Mattia Grassani, daha önce yaptığı açıklamada öncelikle uzlaşma yolunu denediklerini ancak anlaşmaya varamadıklarını belirtmişti. Bunun üzerine Minardi, kendisine göre kararlaştırılmış ancak hiçbir zaman ödenmemiş ücretleri tahsil etmek amacıyla yargıya başvurdu.
Corriere dello Sport gazetesinin bugünkü haberine göre davada yeni bir gelişme yaşandı.
Bologna Mahkemesi, 9 Eylül'de Mercedes ve Antonelli'nin, genç sürücünün Formula 1'de yarışmaya başladığı tarihten itibaren kendisine yapılan ödemelere ilişkin imzalanmış sözleşmelerin kopyalarını ve kapsamlı mali belgeleri mahkemeye sunmasına karar verdi.
Habere göre Minardi, Antonelli'nin bugüne kadar elde ettiği ve gelecekte elde edeceği kazançların yüzde 10 ila 20'si arasında bir pay talep ediyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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