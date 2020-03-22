DAS sistemi 2021 yılında da yasal olabilir!

Melbourne'de Coronavirüs'ün patlak vermesinden önce Mercedes'in DAS sistemi en çok konuşulan iki konudan birisiydi ve Red Bull'un bu sistemi protesto edebileceği söyleniyordu.

Ancak yarış iptal edildi ve sonraki yarışlar da ileri bir tarihe ertelendi. Takımlar maddi kayıp yaşayacağı için 2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesine karar verildi ve ayrıca 2020 araçlarına dair bazı parçaların dondurulması konusunda takımlar anlaşmaya vardı. Bu parçalar ilerleyen süreçte daha net belli olacak.

Şu noktada dondurulması gereken parçalar arasında vites kutusu ve süspansiyon gibi kısımlar yer alıyor. Ancak aerodinamik güncellemelerde takımlar özgür olabilecek.

Bunun üzerine Mercedes'in tartışmalı DAS sisteminin 2021'de kullanılıp kullanılamayacağı sorgulanmaya başladı.

FIA, Çift Eksenli Direksiyon sisteminin 2020 için yasal olduğunu açıkladı ve 2021 yönetmelikleriyle birlikte bu sistem yasaklanacaktı.

Fakat bu yönetmelikler 2022'ye ertelendiği için, 2021'de 2020'deki teknik yönetmelikler geçerli olacak. Bu da DAS'ın gelecek yıl da yasal olacağı anlamına geliyor.

Eğer James Allison'ın bulduğu bu tasarım, sezonun ilk bölümünde performans olarak büyük bir avantaj getirirse, diğer takımlar tarafından kesinlikle kopyalanacak.

Red Bull ve Ferrari, şu noktada Brackley merkezli ekibin sisteminin yasallığını sorgulamaya devam ediyorlar. Red Bull, yasal olmadığından o kadar emindi ki Avustralya GP'de kullanması halinde Mercedes'i resmi olarak protesto edecekti.

Eğer Red Bull, bu savaşı kaybederse Adrian Newey önderliğinde DAS'ı kopyalamaktan başka çareleri olmayacak.

Ancak tasarımı kopyalamak son derece maliyetli ve küçük takımlar sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle maliyetlerin artmasını önlemek için sistemin bu yıl kullanılması ve gelecek yıl için yasaklanması seçeneklerden birisi haline gelebilir.

Böyle bir durumda, sadece birkaç aylık süre zarfında kullanılacağı için takımlar bu sistemi kopyalamaktan vazgeçebilirler.