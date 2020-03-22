DAS sistemi 2021 yılında da yasal olabilir!

Formula 1 takımları, bu yılki araçları gelecek yıl da kullanmaya devam etme kararıyla, şasi ile vites kutusu gibi parçaların gelişimini engelledi. Peki DAS sistemi 2021'de kullanılacak mı? Bu sorunun cevabı 'evet' gibi görünüyor.
Melbourne'de Coronavirüs'ün patlak vermesinden önce Mercedes'in DAS sistemi en çok konuşulan iki konudan birisiydi ve Red Bull'un bu sistemi protesto edebileceği söyleniyordu.
Ancak yarış iptal edildi ve sonraki yarışlar da ileri bir tarihe ertelendi. Takımlar maddi kayıp yaşayacağı için 2021 teknik kurallarının 2022'ye ertelenmesine karar verildi ve ayrıca 2020 araçlarına dair bazı parçaların dondurulması konusunda takımlar anlaşmaya vardı. Bu parçalar ilerleyen süreçte daha net belli olacak.
Şu noktada dondurulması gereken parçalar arasında vites kutusu ve süspansiyon gibi kısımlar yer alıyor. Ancak aerodinamik güncellemelerde takımlar özgür olabilecek.
Bunun üzerine Mercedes'in tartışmalı DAS sisteminin 2021'de kullanılıp kullanılamayacağı sorgulanmaya başladı.
FIA, Çift Eksenli Direksiyon sisteminin 2020 için yasal olduğunu açıkladı ve 2021 yönetmelikleriyle birlikte bu sistem yasaklanacaktı.
Fakat bu yönetmelikler 2022'ye ertelendiği için, 2021'de 2020'deki teknik yönetmelikler geçerli olacak. Bu da DAS'ın gelecek yıl da yasal olacağı anlamına geliyor.
Eğer James Allison'ın bulduğu bu tasarım, sezonun ilk bölümünde performans olarak büyük bir avantaj getirirse, diğer takımlar tarafından kesinlikle kopyalanacak.
Red Bull ve Ferrari, şu noktada Brackley merkezli ekibin sisteminin yasallığını sorgulamaya devam ediyorlar. Red Bull, yasal olmadığından o kadar emindi ki Avustralya GP'de kullanması halinde Mercedes'i resmi olarak protesto edecekti.
Eğer Red Bull, bu savaşı kaybederse Adrian Newey önderliğinde DAS'ı kopyalamaktan başka çareleri olmayacak.
Ancak tasarımı kopyalamak son derece maliyetli ve küçük takımlar sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle maliyetlerin artmasını önlemek için sistemin bu yıl kullanılması ve gelecek yıl için yasaklanması seçeneklerden birisi haline gelebilir.
Böyle bir durumda, sadece birkaç aylık süre zarfında kullanılacağı için takımlar bu sistemi kopyalamaktan vazgeçebilirler.
James Allison, Technical Director, Mercedes AMG in conferenza stampa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dettaglio evidenziato della sospensione anteriore Mercedes AMG F1 W11
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
Dettaglio evidenziato della sospensione anteriore Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
Il numero di Valtteri Bottas sulla Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Volante Mercedes AMG F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al
|Editör
|Franco Nugnes
DAS sistemi 2021 yılında da yasal olabilir!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
05:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
09:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
06:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
09:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 3 May
Paz 3 May
|
09:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler