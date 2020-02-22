DAS, kapalı park kurallarına aykırı olabilir

Mercedes sürücülerinin direksiyonu iterek ve çekerek ön tekerleklerin açısını ayarlamasını sağlayan cihaz, rakip takımların dikkatini çekti.

Ancak birçoğu 2020 kurallarında buna nasıl izin verildiğini anlasa da, sıralama turları başladıktan sonra araçta nelerin değiştirilebileceğini sınırlayan kurallara uyup uymadığı konusunda soru işaretleri var.

Renault sportif direktörü Alan Permane, “Bunun ne yaptığını bilmiyoruz.”

“James Allison ve adamları, akıllıca bir şey yaptılar ve şüphesiz olarak bu onlara çokça zaman kazandırıyor.”

“Nikolas Tombazis ve FIA ile bunun üzerinden geçtiklerine eminim ve bunun yasal olmasından dolayı mutlular. Buna katılıyorum.”

“Muhtemelen kapalı park konusunda soru işaretleri var, ancak bunun bir direksiyon sistemi mi yoksa süspansiyon sistemi mi olduğu konusunda bazı ayrıntılar olduğunu düşünüyorum. Teknik kurallarda bu ikisi farklı şekilde tanımlanıyor ve ayrıntı burada.” şeklinde konuştu.

F1’in sportif kuralları, bir aracın sıralama turlarında pit alanından ayrıldığı andan itibaren yarışın başlangıcına kadar kapalı park koşulları altında olduğunu belirtiyor.

Ayrıca kuralların 34.6 maddesi şunları belirtiyor: “Bir yarışmacı, araç kapalı park koşulları altındayken aracın herhangi bir parçasını değiştiremez veya süspansiyon ayarlarında değişiklik yapamaz.”

“Bu maddenin ihlali halinde, ilgili sürücü yarışa pit yolundan başlamalı ve 36.2 maddesinde belirtilen prosedürleri takip etmeli.”

“Denetleyicilerin, yarış öncesinde kapalı park esnasında süspansiyon sistemlerinde veya aracın aerodinamik düzeninde (ön kanat hariç) herhangi bir değişiklik yapılmadığından tamamen tatmin olabilmeleri için, araç-gereç kullanılmadan değişiklik yapılamayacağının fiziksel inceleme ile anlaşılması gerekir.”

Direksiyon hareketi ile ön tekerleklerin açısını değiştirmenin, buna tam olarak uymadığı söylenebilir. Ancak bu, bir süspansiyon sisteminin tanımının ne olacağına bağlı olacak.

Potansiyel bir kapalı park kuralları sorunu sorulduğunda F1 yarış direktörü Michael Masi, Mercedes olayını ayrıntılı olarak açıklamayı reddetti.

Masi, “Takımların teknik unsurlarını tartışmıyoruz. Bir takımdan bir doğrulama isteği aldığımızda, onlarla tek tek ilgileniyoruz. Tüm söyleyeceğim bu.”

“Bir manşet aradığınızı biliyorum, ancak muhtemelen size bunu vermeyeceğim. Her şeyde olduğu gibi, öne çıkartmak istedikleri her konuda tüm takımlarla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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