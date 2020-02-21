Tartışmalı DAS, 2021'den itibaren yasak olacak!

Sezon öncesi testlerin ana konusu Mercedes'in DAS sistemi oldu. Bu sistemde ön lastiklerin açısı direksiyonun ileri itilip geri çekilmesi ile değişiyor.

Mercedes FIA ile DAS'ın yasallığını görüşmüş durumda ve FIA'ya göre bu durum yasal çünkü sadece ön lastiklerin açısını değiştirtiyor.

Rakip takımlar bu fikri kullanmayı düşünürken veya bu durum açıyı ön süspansiyonun illegal bir şekilde değiştirmesine sebep olduğu için karşı çıkmayı değerlendirirken, FIA'nın bu tarz bir tasarımı 2021 için çoktan yasakladığı ortaya çıktı.

F1'in, geçen senenin sonunda açıkladığı 2021 kurallarında, araçların tekerleklerinin açısındaki herhangi bir değişikliğin sadece direksiyon simidinin belirli bir şekilde dönmesi ile yapılabileceği belirtildi.

F1'in yeni Teknik Düzenlemelerinin 10.5 Maddesi şunları belirtmekte: "Yönlendirilmiş tekerleklerin, birbirlerinden sabit bir mesafede kalan ilgili süspansiyon elemanlarının içten takma pozisyonu ile tanımlandığı şekilde yeniden hizalanması, tek bir gereç tarafından benzersiz olarak tanımlanmalıdır. Bu da direksiyon simidinin dönme durumudur. "

Kaynaklar, bu düzenlemelerin DAS ve benzeri bir sisteme izin vermediğini doğruladı.

2021 için kurallara eklenen bu durum, mevcut kuralların belirli alanlarını temizlemek için normal bir sürecin parçası olup olmadığı veya birkaç ay önce FIA'nın Mercedes planları hakkında uyarılmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkması ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

DAS'ın bir yıllık geçerli olacağı dönem, F1'in radikal tasarım fikirleri için olan özgürlüğün uzun vadeli olmayacağı üzerine yapılan yorumların ardından geldi.

Bu ayın başlarında, F1 motor sporları şefi Ross Brawn, gelecekteki yönetimin kural boşluklarından yararlanan takımları engellemek için hızlı çözümlere izin vereceğini söylemişti.

Brawn, "Eğer bir takım orada hiç düşünülmemiş ve hiç hayal edilmemiş bir çözümle ortaya çıkarsa ve bizim kurallarla engellemeye çalıştığımız prensibi yok ederse, yönetim diğer takımlardan yeterli destek alarak onu durdurmaya izin verebilecek. Ve bu tamamen farklı bir felsefe."

"Ve daha sonra olacak olan durum, kurallarda boşluk bulan biri düşünecek ve bunun kullanmam mı gerekiyor yoksa bunu istemsiz yaptığım için FIA'ya söylemem mi gerekiyor demek zorunda kalacak." demişti.